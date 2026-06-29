İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Lysistrata" oyunuyla Bulgaristan'da sahne aldı

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğunun himayesinde, Kırcaali Belediyesi ve Kırcaali Tiyatro-Müzik Merkezi'nin katkı verdiği oyun, ücretsiz sahnelendi.

Antik Yunan yazar Aristophanes'in kaleme aldığı "Lysistrata" adlı oyunu Barış Erdenk yönetti.

Oyun, MÖ 490-478 yıllarındaki Yunan-Pers savaşlarından sonra Yunanistan'ın iki büyük gücü olan Atina ile Sparta arasındaki iktidar mücadelesini anlatıyor.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav, oyun öncesinde yaptığı konuşmada, hedeflerinin Türkçe ve Türk kültürüyle bağların korunmasına katkı sunmak olduğunu söyledi.

Kırcaali'nin güçlü Türk kültürüne sahip olduğunu belirten Manav, "Devlet Tiyatrolarından gelen ekibimiz de bunu yakından gördü ve burada bulunmaktan büyük memnuniyet duydu. Bunun bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Manav, Devlet Tiyatrolarının desteğiyle Kırcaali'de Türkçe tiyatro oyunlarının sahnelenmesini, ortak turneler ve festivaller düzenlenmesini hedeflediklerini dile getirerek, "İnşallah bu başlangıçla yeni bir yol açacağız. Burada sahneleyeceğimiz oyunların ardından Ankara ve İstanbul'da da iadeiziyaret niteliğinde buluşacağız." diye konuştu.

Oyunun sonunda ayakta alkışlanan oyuncular, sahneye çıkarak izleyicileri selamladı.

