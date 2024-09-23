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Kültür

İspanyol şarkıcı Buika, Harbiye'de konser verdi

Grammy Ödüllü İspanyol şarkıcı Buika, Türkiye turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
İspanyol şarkıcı Buika, Harbiye'de konser verdi

İstanbul

Sanatçı, Piu Entertainment organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Buika, aralarında "No Habra Nadie En El Mundo", "La falsa moneda" ve "Mi nina Lola" isimli eserlerin de olduğu sevilen parçalarını seslendirdi.

Başarılı sanatçı konser sırasında seyircilerle sohbet etti ve yorumladığı şarkıların hikayelerini anlattı.

İstanbul'da sevdiği birçok şey olduğunu dile getiren İspanyol sanatçı, "Burada kendimi çok güzel hissediyorum ve aslında buraya yerleşmek de istiyorum. Bu konuda ciddiyim. Müzisyenlerinizi çok beğeniyorum. Keşke onlar gibi vokal yapabilsem." dedi.

Buika, bir dahaki İstanbul konserinde ise Türkçe bir şarkı söyleme sözü verdi.

Besteci, söz yazarı ve yorumcu Buika, eserlerinde flamenko, soul, Afrika müzikleri, R&B, rumba ve caz gibi farklı müzik türlerini bir araya getiriyor.

Sanatçı, Türkiye turnesi kapsamında yarın Ankara Bilkent Odeon'da, 25 Eylül'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 27 Eylül'de Antalya Açıkhava'da, 28 Eylül'de ise İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

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