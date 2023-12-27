Dolar
29.40
Euro
32.54
Altın
2,067.30
ETH/USDT
2,294.40
BTC/USDT
42,911.00
BIST 100
7,334.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kafkas Üniversitesi’nde “KKTC’nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Önemi” konulu konferansta konuşuyor
logo
Kültür

İbrahim Maalouf 25 Mayıs'ta İstanbullu müzikseverlerle buluşacak

Lübnan asıllı Fransız trompetçi İbrahim Maalouf, yeni müzikal projesi T.O.M.A'nın turnesi kapsamında 25 Mayıs 2024'te İstanbul'da konser verecek.

Fatih Türkyılmaz  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
İbrahim Maalouf 25 Mayıs'ta İstanbullu müzikseverlerle buluşacak

İstanbul

​​​​​​​Epifoni organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek konserin biletleri, 3 Ocak itibariyle satışa çıkacak.

Usta müzisyen, caz, rap, dünya ve Orta Doğu müziği türleri arasında gezinen müzik tarzı ve kariyeri boyunca oluşturduğu kendine has stiliyle dinleyicilerle bir araya gelecek.

Maalouf, "Michel Ange'ın Trompetleri" anlamına gelen T.O.M.A projesi ile müzikseverleri felsefi, tarihi ve müzikal açılardan folklor ve modernliğin bir araya geldiği bir dünyaya götürmeyi hedefliyor.

Müzik kariyerine klasik müzik eğitimiyle başlayan İbrahim Maalouf, henüz 20 yaşındayken birçok uluslararası klasik müzik yarışmasını kazandı.

Müzik hayatı boyunca yüzlerce konser veren sanatçı, Sting, Salif Keita, Amadou & Mariam, Lhasa de Sela gibi birçok isimle de aynı sahneyi paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’dan TÜRK-İŞ’e asgari ücret ziyareti
Çankırı'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Mirasımız Kudüs Derneği "2023 Kudüs Raporu"nu açıkladı
Adıyaman'da şehit askerler için anma yürüyüşü
Diyanet İşleri Başkanlığı 7 uzman yardımcısı ile 41 sözleşmeli personel alacak

Benzer haberler

İbrahim Maalouf 25 Mayıs'ta İstanbullu müzikseverlerle buluşacak

İbrahim Maalouf 25 Mayıs'ta İstanbullu müzikseverlerle buluşacak

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder, İstanbul'da yakalandı

Kafes-23 operasyonlarında gözaltına alınan 96 zanlıdan 74'ü tutuklandı

İstanbul, 2023'te uluslararası toplantıların buluşma noktası oldu

İstanbul, 2023'te uluslararası toplantıların buluşma noktası oldu
Metrobüsün yükünü alacak hızlı metrolara ihtiyaç var

Metrobüsün yükünü alacak hızlı metrolara ihtiyaç var
Şırnak'ta tekstil fabrikasında üretilen ürünler 25 ülkeye ihraç ediliyor

Şırnak'ta tekstil fabrikasında üretilen ürünler 25 ülkeye ihraç ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet