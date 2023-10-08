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Kültür

Hülya Koçyiğit, AKM'de sevenleriyle buluştu

Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit, Türk Telekom ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sevenleriyle bir araya geldi.

Ömer Faruk Yıldız  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
Hülya Koçyiğit, AKM'de sevenleriyle buluştu

İstanbul

AKM'deki Türk Telekom Lounge alanında özel fotoğraflarını sevenlerine imzalayan Koçyiğit, daha sonra ziyaretçilerle fotoğraf çekildi.

Koçyiğit, başrollerinde yer aldığı 1972 yapımı "Beyoğlu Güzeli" filmini, AKM'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde ziyaretçilerle birlikte izledi.

Etkinlik sırasında AA muhabirine konuşan Koçyiğit, Kültür Yolu Festivali'nin devam etmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu festival nedeniyle birçok etkinlik yapılıyor. Türk filmleri yapılıyor, konserler oluyor. Film gösterimi öncesinde ziyaretçilerle oturduk, söyleştik, onlarla anı olarak fotoğraf imzaladık. Çok mutluyum." dedi.

Koçyiğit, "Dilerim Kültür Yolu Festivalleri daha genişler, bütün şehirlere yayılır ve herkes kültürden, sanattan nasibini alır." temennisinde bulundu.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, AKM'de yer alan Türk Telekom Ventures Girişimcilik merkezinde söyleşiler, "Anadolu'dan AKM'ye İnsan Manzaraları" konseptli fotomaraton sergisi, konserler ve film gösterimleriyle devam edecek.

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