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Kültür

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde bir gecede 5 konser düzenlendi

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında bir gecede 5 mekanda 5 ayrı konser gerçekleştirildi.

Ahmet Esad Şani  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde bir gecede 5 konser düzenlendi

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından 100 gün boyunca 11 ilde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin İstanbul'daki durağı olan festivalde bir hafta geride kaldı.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu'nda Macar şef Gilbert Varga'nın yönettiği bir konser verdi.

AKM Tiyatro Salonu'nda Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, şef Rustam Rahmedov yönetiminde, soprano Funda Uyanık ve tenor Hakan Aysev'e eşlik ederek sevilen şarkılarını seslendirdi.

Galataport İstanbul'da İkilem, Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde rapçi Ceza, Grand Pera Emek Sahnesi'nde ise Güray Başol Piyano Resitali izleyenlerle buluştu.

Gelecek hafta da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali başlayacak.

Festival kapsamında Emel Mathlouthi, Angelique Kidjo, Riff Cohen, Dino Merlin ve Oktay Kaynarca, Murat Dalkılıç, Kubat ile Yavuz Bingöl'ün sahnede olacağı "Veysel'siz 50 Yıl Konseri" düzenlenecek.

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