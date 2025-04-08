Dolar
38.00
Euro
41.64
Altın
3,010.31
ETH/USDT
1,568.00
BTC/USDT
79,843.00
BIST 100
9,530.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Hatay'da müzeden dönüştürülen kütüphanede en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan Hatay Şehir Müzesi'nin restore edilmesiyle oluşturulan Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'nden en fazla ödünç kitap alan kişilere ödül verildi.

Salim Taş  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Hatay'da müzeden dönüştürülen kütüphanede en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Vali Mustafa Masatlı, kütüphanede 61. Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kültürün, medeniyetin ayrılmaz parçası olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kentteki kütüphanelerin büyük hasar gördüğünü dile getiren Masatlı, kütüphaneleri yeniden insanlarla buluşturmak için yapılan çalışmaları anlattı.

Masatlı, kütüphanelerin önemli bir eğitim kurumu olduğunu ifade ederek, "Gençlerimiz, çocuklarımız ve yetişkinlerimizin kültürel birikimine katkı sunmak bakımından çalışmalarımızı büyük hızla devam ettireceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Masatlı, depremlerde hasar alan Hatay Şehir Müzesi'nin restore edilmesiyle oluşturulan Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'nden en fazla ödünç kitap alanlardan 65 yaş üstü kategorisinde Bestami Yırtıcı, yetişkin kategorisinde Sibel Yoğurtçu ve çocuk kategorisinde Ali Faris Topaloğlu'na ödül verdi.

Katılımcılar daha sonra kütüphanede açılan el sanatları sergisini inceledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi
Edirne'deki sınır kapılarından bayram tatili boyunca 404 bin 680 yolcu geçti
Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 14 soruda "İklim Kanunu Teklifi"ni anlattı
Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Benzer haberler

Hatay'da müzeden dönüştürülen kütüphanede en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi

Hatay'da müzeden dönüştürülen kütüphanede en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi

"2. Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" yarın başlıyor

Hatay'da 1000 fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet