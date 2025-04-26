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Kültür

Hatay'da "4. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri" başladı

Yazar, düşünür, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç'in doğduğu yer olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen "4. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri" başladı.

Salim Taş, Ali Kemal Zerenli  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Hatay'da "4. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri" başladı Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Büyükşehir Belediyesi, Reyhanlı Kaymakamlığı ve belediyesinin katkılarıyla 4 Mayıs'a kadar sürecek etkinliğin açılışı, Cemil Meriç Kültür Evi'nde yapıldı.

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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cemil Meriç'in, yalnızca bir fikir adamı değil, aynı zamanda bu coğrafyanın hür sesi, çok katmanlı bir kültürün zihinlerdeki apaçık yansıması olduğunu söyledi.

Meriç'in her kültürü ve medeniyeti kendi iç bütünlüğüyle anlamaya çalıştığını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Bilindiği üzere Cemil Meriç, edebiyatla da yakından ilgili büyük bir değerimizdir. O, edebiyatı yalnızca estetik bir araç değil, aynı zamanda insanın ruhunu anlamaya çalışan bir araç olarak görmüştür. Edebiyat onun için bir zihinsel arayış, içsel yolculuk ve bir insanlık halidir. Bu yönüyle edebiyat dünyamızın değerli bir kalemi olarak genç yazarların ve düşünürlerin yetişmesinde de önemli bir rol oynamıştır. Bahsettiklerim ışığında düşünce ve edebiyat dünyamızın en büyük değerlerinden olan Cemil Meriç için kısaca diyebiliriz ki Hatay onun kökü, Türkiye onun gövdesi, insanlık onun ufkudur."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da Cemil Meriç'i rahmet ve şükranla andıklarını söyledi.

Cemil Meriç'in ülkenin en önemli düşünürlerinden biri olduğunu ifade eden Yayman, "Cemil Meriç gerçekten sadece bir düşünür, bir yazar değildir, aynı zamanda bu toprakların, medeniyetinin temsilcisidir, sözcüsüdür." dedi.

Konuşmaların ardından etkinlik kapsamında düzenlenen Cemil Meriç konulu makale, deneme ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Protokol üyeleri daha sonra Cemil Meriç Kültür Evi'ni gezdi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Yenişehir Gölü'nde sergi, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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