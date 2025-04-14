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Kültür

Harry Potter dizisinde yer alacak oyuncular açıklandı

Amerikalı yapım ve dağıtım şirketi HBO'nun orijinal projelerinden "Harry Potter" dizisinin oyuncu kadrosu açıklandı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Harry Potter dizisinde yer alacak oyuncular açıklandı

İstanbul

Dizide "Albus Dumbledore" rolünde ödüllü oyuncu, şair, yazar ve müzisyen John Arthur Lithgow, "Minerva McGonagall" rolünde ödüllü İngiliz oyuncu Janet McTeer, "Severus Snape" rolünde İngiliz aktör Paapa Essiedu ve "Rubeus Hagrid" rolünde oyuncu, komedyen ve senarist Nick Frost izleyicilerin karşısına çıkacak.

Konuk oyuncular olarak Luke Thallon "Quirinus Quirrell" karakterini, beş kez BAFTA ödülü sahibi Paul Whitehouse da "Argus Filch" karakterini dizide canlandıracak.

Dizi, Harry Potter kitap serisine sadık bir uyarlama olarak, 25 yıldır Harry Potter hayranlarının severek takip ettiği fantastik olayları çok sevilen karakterlerle aktaracak.

Dizi, Türkiye, İngiltere, Almanya ve İtalya gibi yayına başlayacağı yeni ülkeler de dahil dünyada yalnızca dijital yayın platformu Max'te yayımlanacak.

Francesca Gardiner'ın yazdığı ve yürütücü yapımcılığını üstlendiği dizide, Mark Mylod, Bronte Film and TV ve Warner Bros. Television ile HBO için dizinin birden fazla bölümünün yürütücü yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenecek.

Dizinin yapımcılığı Bronte Film and TV'den JK Rowling, Neil Blair ve Ruth Kenley-Letts ile Heyday Films'den David Heyman tarafından gerçekleştiriliyor.

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