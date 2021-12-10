Dolar
13.86
Euro
15.66
Altın
1,780.34
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,035.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Harry Potter 20 yıl sonra yeniden sinemada

Kitaplarla başlayan ve 20 yıl önce ilk kez beyazperdeye taşınan Harry Potter filmi, tüm dünyayla eş zamanlı olarak "Harry Potter ve Felsefe Taşı" filmine özel tüm gün sürecek şenlikle yeniden sinemaseverlerle buluşacak.

Hilal Uştuk   | 10.12.2021
Harry Potter 20 yıl sonra yeniden sinemada

İstanbul

Unutulmayan yapım, Sihir Dükkanı ev sahipliğinde, 12 Aralık'ta Kanyon AVM'nin sinema katında yeniden gösterilecek.

Kitapları milyonlarca satan, filmi gişe rekorları kıran yapım, 20. yılına özel düzenlenecek etkinlikte Warner Bros.'un özel izniyle sunulacak.

Filmdeki "Büyük Salon" temasının canlandırılacağı şenlikte, yarışmalar ve çeşitli eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 795 bine yaklaştı
DSÖ: Avrupa çok şiddetli, çok zor bir salgının ortasında
AB, 3 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıdı
Almanya'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriliyor
Belçika'da omicronun 2 ay içinde baskın varyant olması bekleniyor

Benzer haberler

Harry Potter 20 yıl sonra yeniden sinemada

Harry Potter 20 yıl sonra yeniden sinemada

4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin filmleri çevrim içi yayınlanacak

1999 yapımı 'Matrix' yeniden izleyici karşısında

Türkiye'nin Oscar adayı 'Bağlılık Hasan' filmi seyirciyle buluşacak

Türkiye'nin Oscar adayı 'Bağlılık Hasan' filmi seyirciyle buluşacak
TRT 2, aralık ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek

TRT 2, aralık ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek
'Aykut Enişte' 3 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak

'Aykut Enişte' 3 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak