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Kültür

"Hacivat ve Karagöz Müzede" projesinin 2025 turnesi başladı

SICPA Türkiye'nin, geçen yıl toplam 60 gösteriyle 5 binden fazla çocuğa ulaşan "Hacivat ve Karagöz Müzede" projesinin 2025 turnesi İzmir'den başladı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
"Hacivat ve Karagöz Müzede" projesinin 2025 turnesi başladı

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığına bağlı müze ve ören yerlerinde, toplam 84 noktada hizmet veren SICPA Türkiye, interaktif gösterilerle çocuklara müzeleri sevdirmeyi amaçlıyor.

Ocak ayında Çeşme ve Selçuk'ta düzenlenen gösterilerle yaklaşık 1500 çocuğa dokunan projeyle, hem geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat ve Karagöz'ün yeni nesillere aktarılması hem de onlara müze bilincinin doğru aşılanması hedefleniyor.

"Hacivat ve Karagöz Müzede" gösterileri 2024 yılında İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Nevşehir'de gerçekleştirildi. Projenin bu yıl ise İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra tüm Anadolu şehirlerinde de hayata geçirilmesi planlanıyor.

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