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Kültür

Göbeklitepe'yi ara tatilde günde yaklaşık 5 bin kişi ziyaret ediyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de, okulların ilk ara tatilinde ziyaretçi yoğunluğu oluştu.

Rauf Maltaş  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Göbeklitepe'yi ara tatilde günde yaklaşık 5 bin kişi ziyaret ediyor Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Şanlıurfa

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelenen ve kültür turizminin önemli merkezlerinin başında gelen tarihi ören yerine yerli ve yabancı ziyaretçilerin rağbeti devam ediyor.

İlk ve orta öğretim kurumlarında birinci dönem ara tatilini fırsat bilen binlerce yerli turist, Şanlıurfa'daki tarihi ve turistik mekanları geziyor.

Müze müdürlüğü rakamlarına göre bölgeyi günde yaklaşık 5 bin kişi ziyaret ediyor.

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Genel Sekreteri Müslüm Çoban, AA muhabirine, ara tatilde en fazla tercih edilen kentlerin başında Şanlıurfa'nın geldiğini söyledi.

Kente gelen herkesin Göbeklitepe'yi görmek istediğini vurgulayan Çoban, "Özellikle çocuklu ailelerimiz ara tatilin olması dolayısıyla kentimizi yoğun bir şekilde ziyaret ediyor. Çizgi filmlerde Göbeklitepe'yi tanıyan çocukların bölgeyi yerinde görmesinin heyecanına şahit oluyoruz. Şu an Göbeklitepe'de büyük bir yoğunluk var. Öğrencisi olan çok sayıda aileyi kentimizde bugünlerde görmek hepimizi memnun ediyor." diye konuştu.

Çocuklar merak ediyor

Ailesiyle İstanbul'dan bölgeyi ziyarete gelen 12 yaşındaki Beste Bodur, "Burayı çok güzel buldum taşların üzerindeki motifler çok güzel. Daha önce filmde görmüştüm, buraya gelince daha detaylı görme imkanım oldu, çok sevdim." dedi.

Ankara'dan ailesiyle Göbeklitepe'ye gelen 13 yaşındaki Kaan Tokatlı, "Daha önce televizyonda görmüştüm ama burada daha güzel görünüyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Mehmet Kalkan, medyada sürekli gördükleri Göbeklitepe'yi çok merak ettikleri için gezdiklerini belirterek, "Ara tatili fırsat bilerek geldik. Çocuklar burayı çizgi filmlerde takip ediyordu gerçekten de beklediğimiz gibi güzel çıktı. Tarihin sıfır noktasında olduğumuz için heyecanlıyız çocuklar da çok eğlenip memnun kaldılar, herkesin görmesini tavsiye ederiz." diye konuştu.

Konya'dan Göbeklitepe'yi ziyarete geldiğini belirten Hamdi Ataç, "Burayı muhteşem buldum. İnsanların o günün şartlarına göre bu taşları bu tepeye nasıl çıkarmışlar çok merak ettim." ifadelerini kullandı.

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