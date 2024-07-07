Dolar
32.67
Euro
35.41
Altın
2,391.58
ETH/USDT
3,010.60
BTC/USDT
57,537.00
BIST 100
10,851.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. -VTR-
logo
Kültür

Gitarist Marcin Dylla, Çeşme Kalesi'nde konser verdi

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali kapsamında gitar sanatçısı Marcin Dylla sahne aldı.

Fırat Özdemir  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Gitarist Marcin Dylla, Çeşme Kalesi'nde konser verdi

İzmir

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre Eczacıbaşı Topluluğunun ana sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun işbirliğinde organize edilen festival, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında Polonyalı klasik gitar sanatçısı Marcin Dylla, Çeşme Kalesi'nde sanatseverlerin karşısına çıktı.

Ekol haline gelen çalma stiliyle klasik gitarın en önemli isimleri arasında gösterilen Dylla, repertuarının seçme eserlerini seslendirdi.

Festival, Agora Ören Yeri'nde 11 Temmuz'da düzenlenecek Camerata Balcanica Ensemble konseriyle sürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının akrabaları cenazelerini acı dolu hatıralarla toprağa verecek
Erzurum'da menfezden düşen otomobildeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığının 31 dereceyle rekor seviyeye ulaşması bekleniyor
Sürücü adaylarına direksiyon sınavında park manevrasında iki deneme hakkı verilmesi bekleniyor

Benzer haberler

Gitarist Marcin Dylla, Çeşme Kalesi'nde konser verdi

Gitarist Marcin Dylla, Çeşme Kalesi'nde konser verdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet