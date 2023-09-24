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Kültür

Gitar virtüözü Al Di Meola, Başkentte konser verdi

İtalyan asıllı ünlü gitar virtüözü Al Di Meola, "Başkent Kültür Yolu Festivali" etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Merve Yıldızalp  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Gitar virtüözü Al Di Meola, Başkentte konser verdi Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Başkent Kültür Yolu Festivali" etkinlikleri sürüyor.

İtalyan asıllı Amerikalı sanatçı Al Di Meola'nın, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki CSO Ada Ankara Ana Salon'da verdiği konsere, Başkentli müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Başkent Kültür Yolu Festivali, 1 Ekim'e kadar birçok konser, tiyatro ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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