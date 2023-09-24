Gitar virtüözü Al Di Meola, Başkentte konser verdi
İtalyan asıllı ünlü gitar virtüözü Al Di Meola, "Başkent Kültür Yolu Festivali" etkinlikleri kapsamında sahne aldı.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Başkent Kültür Yolu Festivali" etkinlikleri sürüyor.
İtalyan asıllı Amerikalı sanatçı Al Di Meola'nın, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki CSO Ada Ankara Ana Salon'da verdiği konsere, Başkentli müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Başkent Kültür Yolu Festivali, 1 Ekim'e kadar birçok konser, tiyatro ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.