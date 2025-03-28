Gezi ve kültür programı "Where to Next" yarın TRT World'de izleyiciyle buluşacak
İrlandalı gezgin Johnny Ward'ın sunumuyla hazırlanan, Türkiye'nin tarihi ve kültürel dokusunu ekranlara taşıyacak yeni program "Where to Next" yarın ilk bölümüyle TRT World'de yayınlanacak.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın 197 ülkesini gezmiş deneyimli içerik üreticisi Ward, "Where to Next" ile Türkiye'nin farklı bölgelerini adım adım gezecek.
Ward, İstanbul'un arka sokaklarından Anadolu'nun yerel pazarlarına, küçük esnaf lokantalarından geleneksel mutfaklara kadar birçok farklı hikayeyi ekrana taşıyacak.
Program, Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini ve yöresel lezzetlerini, yerinde gözlemler ve samimi sohbetlerle ekranlara taşımayı amaçlıyor. Her bölümde bir şehre veya temaya odaklanan yapım, izleyicilere aynı zamanda alternatif bir seyahat rehberi sunacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.