Dolar
38.01
Euro
40.95
Altın
3,076.28
ETH/USDT
1,900.00
BTC/USDT
85,227.00
BIST 100
9,445.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Gezi ve kültür programı "Where to Next" yarın TRT World'de izleyiciyle buluşacak

İrlandalı gezgin Johnny Ward'ın sunumuyla hazırlanan, Türkiye'nin tarihi ve kültürel dokusunu ekranlara taşıyacak yeni program "Where to Next" yarın ilk bölümüyle TRT World'de yayınlanacak.

Özlem Limon  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Gezi ve kültür programı "Where to Next" yarın TRT World'de izleyiciyle buluşacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın 197 ülkesini gezmiş deneyimli içerik üreticisi Ward, "Where to Next" ile Türkiye'nin farklı bölgelerini adım adım gezecek.

Ward, İstanbul'un arka sokaklarından Anadolu'nun yerel pazarlarına, küçük esnaf lokantalarından geleneksel mutfaklara kadar birçok farklı hikayeyi ekrana taşıyacak.

Program, Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini ve yöresel lezzetlerini, yerinde gözlemler ve samimi sohbetlerle ekranlara taşımayı amaçlıyor. Her bölümde bir şehre veya temaya odaklanan yapım, izleyicilere aynı zamanda alternatif bir seyahat rehberi sunacak.​​​​​​​​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki havalimanlarında bayram tatili yoğunluğu başladı
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangında zarar gören alanlar tespit edildi
Ankara Valisi Şahin'den bayram tedbirlerine ilişkin açıklama
Otoyol jandarması Ramazan Bayramı öncesi görev başında
Haymana'daki trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Benzer haberler

Gezi ve kültür programı "Where to Next" yarın TRT World'de izleyiciyle buluşacak

Gezi ve kültür programı "Where to Next" yarın TRT World'de izleyiciyle buluşacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet