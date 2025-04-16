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Kültür

Geleceğin Sineması Yarışması'nda başvurular başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) işbirliğinde 22'ncisi düzenlenen "Geleceğin Sineması Yarışması"nda başvurular açıldı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Geleceğin Sineması Yarışması'nda başvurular başladı

İstanbul

TÜRSAK'tan yapılan açıklamaya göre, genç sinemacıların özgün ve kaliteli kısa filmler üretmelerine katkı sunmayı hedefleyen yarışma, bu yıl 22'nci kez gerçekleştiriliyor.

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Sinema sevgisini beyaz perdeye yansıtmak ve hayallerini hayata geçirmek isteyen sinema öğrencileri için düzenlenen yarışmanın son başvuru tarihi 30 Mayıs olarak belirlendi.

Yarışmada bu yıl 10 senaryo projesi, 35 bin lira destekle film çekmeye hak kazanacak.

Konu ve tür sınırlaması bulunmaksızın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki devlet ve vakıf üniversitelerinin sinema ve medya bölümlerinde okuyan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmanın başvuruları, "geleceginsinemasi.com" internet adresindeki form üzerinden gerçekleştirilecek.

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