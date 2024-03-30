Dolar
32.26
Euro
34.83
Altın
2,233.04
ETH/USDT
3,496.70
BTC/USDT
69,637.00
BIST 100
9,142.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 3 kişi yaralandı
logo
Kültür

Geçmişten miras hat sanatı usta elde geleceğe taşınıyor

Düzce'de gönül verdiği hat sanatında 13 yılda yaklaşık 500 eser ortaya koyan Ebubekir Altıok, ecdat yadigarı sanatı gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Göksel Cüneyt İğde  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
Geçmişten miras hat sanatı usta elde geleceğe taşınıyor Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

Görsel sanatlara merakı çocukluk yıllarında başlayan 42 yaşındaki Altıok, Düzce İmam Hatip Lisesinde okurken hat ve kaligrafi sanatıyla tanıştı.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümündeki lisans eğitiminin ardından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Altıok, 2010 yılından bu yana Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

Hat sanatçıları İsa Yaprak ve Turan Sevgili'den eğitim alan Altıok, İstanbul'da 2011'de İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezinde (IRCICA) hat sanatı icazetini aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanını 2017 yılında alan Altıok'un 13 yılda ortaya çıkardığı 500'e yakın eserden bazıları, yurt içinde ve yurt dışında sergilendi.

"Ölene kadar da yapmayı düşünüyorum"

Ebubekir Altıok, AA muhabirine, resim yeteneğinin babasından geldiğini belirterek, "İlkokulda resmim çok iyiydi. O da babamdan geliyor. Babam polis memuruydu, iyi kara kalem çizerdi. Ailemizde de benim görmediğim ama anlatılan, yazısı güzel insanların olduğunu biliyorum." dedi.

Lise yıllarında İslam kültürüyle ilgilenmeye başladığını anlatan Altıok, "Kur'an-ı Kerim, hadis gibi derslerde kitapların kenarlarında, sayfalarda güzel yazılmış tuğra ve hadislerden oluşan hat örneklerini görünce hat sanatına ilgi duymaya başladım. Bunun yanında kaligrafiye de başlamış oldum." diye konuştu.

Altıok, geleneksele bağlı kalarak klasik eserler ortaya çıkardığını dile getirerek, "Bunun yanı sıra Hilye-i Şerif dediğimiz Peygamberimizin şekil ve şemailinin anlatıldığı levhaları hattatlar olarak çokça yazıyoruz. Ben de bu konuya eğildim ve 50 kadar da klasik dışında bu alanda modern tasarımlarım var. Bunların hepsi Ankara, İstanbul ve yurt dışında çeşitli koleksiyonlarda bulunuyor. Hilye-i Şeriflerimle Washington, Londra, Dubai, Katar gibi birçok şehir ve ülkede hat sanatıyla ilgili karma sergilere katıldım." ifadelerini kullandı.

Hat sanatını geleneksele bağlı kalarak el yapımı, uzun ömürlü kağıtlara uyguladığını aktaran Altıok, şöyle devam etti:

"Yazdığımız yazı ayet, yani Allah'ın kelamı ve Peygamberin hadisi olduğu için malzemeler de özel oluyor. Kağıdımız, mürekkebimiz, kalemimiz, yazı yazarken ki manevi halimiz hepsi özel. Abdestsiz yazmamaya gayret gösteriyoruz. İçerisinde İslam olan bir işi yapmaktan son derece mutluyum, huzurluyum, seviyorum ve ölene kadar da yapmayı düşünüyorum. Bu benim hayat gayem."

Altıok, İslam kültürünün bir parçası, ecdat yadigarı hat sanatını bir yandan da üniversite öğrencileriyle tanıştırdığı belirterek, "Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatları Bölümümüz var. Burada bu eğitimleri veriyorum. Haricinde kampüsümüzde Sürekli Eğitim Merkezinde açılan kurslarımız var. Geleneksel usulde bu bayrağı nasıl aldıysam bir şey eksiltmeden, değiştirmeden o mesuliyet bilinciyle genç nesillere devretmeye, öğretmeye, aktarmaya çaba gösteriyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı
Sibergöz-30 operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı
Oy kullanılacak okullar seçime hazır
YSK üyeleri seçimi "Kokpit" ekranından takip edecek
Bakan Özhaseki: Sıfır Atık, milyonlarca gönüllüsüyle döngüsel ekonomiye her yıl daha fazla katkı sağlamaya devam ediyor

Benzer haberler

Geçmişten miras hat sanatı usta elde geleceğe taşınıyor

Geçmişten miras hat sanatı usta elde geleceğe taşınıyor

Şehir hayatından sıkılan kuaför kadın, köyünde tarım ve hayvancılığa başladı

Prusias ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazıda çıkarılan eserler için müze yapılacak

Düzce'de refüje çarpan yolcu otobüsündeki 17 kişi yaralandı

Düzce'de refüje çarpan yolcu otobüsündeki 17 kişi yaralandı
Düzce'de kooperatif kuran kadınlar, doğal yağlardan ürettikleri sabunlarla markalaşmak istiyor

Düzce'de kooperatif kuran kadınlar, doğal yağlardan ürettikleri sabunlarla markalaşmak istiyor
TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Düzce'de gençlerle buluştu

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Düzce'de gençlerle buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet