Kültür

Gece müzeciliği Olympos Antik Kenti'ni akşamları da hareketlendirdi

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Likya uygarlığının en önemli kentlerinden Olympos'taki ziyaretçi hareketliliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gece müzeciliği uygulamasıyla daha da arttı.

Süleyman Elcin  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Gece müzeciliği Olympos Antik Kenti'ni akşamları da hareketlendirdi Fotoğraf: Süleyman Elcin - AA

Antalya

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yıl boyunca kazı çalışmasının yapıldığı kentte bir yandan Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ışık tutan eserler gün yüzüne çıkarılırken bir yandan da çevre düzenlemeleri, gezi güzergahları ve ışıklandırma çalışmaları yapılıyor.

Gece müzeciliğinin uygulandığı kentlerden olan Olympos'ta da ışıklandırma çalışmalarıyla akşam saatlerinde de ziyaretçi ağırlanmaya başlandı.

Özellikle gündüz hava sıcaklığının yüksek olduğu kentte, turistler daha çok hava karardıktan sonra Olympos'u ziyaret etmeye başladı. Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde kalan, köklü tarihi, kalıntıları, eşsiz doğası ve sahili ile ziyaretçilerini büyüleyen Olympos'ta hareketlilik uygulamanın başlamasıyla akşam saatlerinde daha da arttı.

Olympos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın AA muhabirine, gece müzeciliği uygulaması sayesinde antik kenttin saat 21.00'e kadar ziyaret edilebildiğini söyledi.

Gelecek yıldan itibaren ise gece yarısına kadar tarihi alanın ziyarete açık olacağını belirten Öztaşkın, "Havanın karardığı, serinlediği saatlerde antik kenti gezmek çok daha rahat oluyor. İnsanların akşam saatlerinde daha ilgili ve etraflarına dikkatli bakarak gezdiklerine şahit oluyoruz." dedi.

"Gece müzeciliği turizme katkı sağladı"

Olympos'a gelenlerin kiliseler, piskoposluk sarayı, Lykiarkes Marcus Aurelius Arkhepolis Anıt Mezarı, mozaikli yapı, Antimakhos Lahdi gibi önemli eserleri görme şansı yakaladığını anlatan Öztaşkın, antik kente yürüyüşe çıkanların en son olarak masmavi denizi gördüğünü ve bu anlamda da kentin ilgi çektiğini kaydetti.

Pansiyon işletmecisi Halil Karataş da Olympos'ta kazıların 12 ay süreyle yapılmasının ardından çok sayıda eserin ayağa kaldırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Aydınlatma çalışmalarıyla kentin çehresinin değiştiğini ifade eden Karataş, "Akşam yemeklerinden sonra turistler antik kentte yürüyüşe çıkıyor. Gece müzeciliği turizme katkı sağladı. Bölgeyi canlandırdı. Gece müzeciliğiyle bölgeye gelen tatilci kitlesi de değişti. Doğaya, tarihe saygılı, meraklı insanların bölgeye gelmesini sağladı." diye konuştu.



