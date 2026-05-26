Galataport Jazz'ın 3. edisyonu 6 Haziran'da başlayacak

Galataport İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Boğaz'ın siluetini doğal sahne fonu olarak kullanacak festival, üçüncü yılında da cazın farklı türlerini bir araya getirecek.

Bu yıl festivalde trip-hop ve alternatif müziğin ikonik gruplarından Londra çıkışlı Morcheeba, soul ve cazı güçlü vokaliyle buluşturan Grammy ödüllü Avery Sunshine, Türk müziğini uluslararası sahneye taşıyan Burhan Öçal & The Trakya All Stars, modern cazın yenilikçi isimlerinden ÜÇ feat. Erik Truffaz, 1950'lerin swing ruhunu yeniden yorumlayan Kaan Arslan Co. ve festivalin gece atmosferine ritim katacak Gabriels (DJ Set) yer alacak.