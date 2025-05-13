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Kültür

"Galataport Jazz" 14 Haziran'da başlıyor

Galataport İstanbul'un ikincisini düzenlediği "Galataport Jazz", 14-15 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

Özlem Limon  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
"Galataport Jazz" 14 Haziran'da başlıyor

İstanbul

Galataport İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, caz dünyasının önde gelen isimlerinden Benjamin Clementine, Richard Bona ve daha birçok sanatçı etkinlikte sahne alacak.

Caz sanatçısı Selen Beytekin'in açılış konserini vereceği festivalde, söz yazarı, gitarist ve prodüktör Oscar Jerome ve İngiliz besteci, piyanist, şair ve oyuncu Benjamin Clementine de ilk gün müzikseverlerle bir araya gelecek.

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Etkinliğin ikinci günü konserleri Queens College'da Sheila Jordan'dan eğitim alıp okulun ilk Türk mezunu olan Elif Çağlar ile başlayacak. Ardından Emma Smith müzik ziyafetine devam edecek.

Tamamı ücretsiz ve herkesin katılımına açık etkinliğin kapanış konserinde ise Grammy ödüllü bas gitarist ve besteci Richard Bona konser verecek.

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