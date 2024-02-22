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Kültür

Fırat Neziroğlu, İstanbul Modern'de dokuma atölyesi gerçekleştirecek

İstanbul Modern müzesi, dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek dokuma atölyesine ev sahipliği yapacak.

Ömer Faruk Yıldız  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Fırat Neziroğlu, İstanbul Modern'de dokuma atölyesi gerçekleştirecek

İstanbul

Müzenin açıklamasına göre doğa ve çevreyle kurulan bağı sanat yoluyla güçlendirmeyi hedefleyen Eco Art Lab eğitim programı, 25 Şubat'ta Neziroğlu'nu ağırlayacak.

Damat Tween sponsorluğunda düzenlenecek etkinliğe 12 yaş üzeri genç ve yetişkinler katılabilecek.

Etkinlikte katılımcılar, farklı uygulama alanlarından sanatçı ve tasarımcılarla, kullanım süresi dolmuş nesneleri sanat malzemesine ya da tasarım ürünlerine dönüştürmeye çalışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Damat Tween'in bağlı olduğu Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu, "Dokuma sanatçımız Fırat Neziroğlu'nun yönetimindeki atölye programı, Damat Tween'in sürdürülebilir gelecek ve döngüsel ekonomiye yönelik farkındalık oluşturmasına, ayrıca doğa ve çevreyle kurulan bağı sanat yoluyla güçlendirmesine önemli katkılar sunacak" ifadelerini kullandı.

Katılımın ücretsiz olduğu atölye programına rezervasyon, "egitim@istanbulmodern.org" adresi üzerinden yapılabilecek.

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