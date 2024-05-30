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Kültür

"Fatih Sultan Mehmet Sergisi" ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul'u fethederek çağ kapatıp açan Fatih Sultan Mehmet'in hayatına dair 77 eserin sergilendiği "Fatih Sultan Mehmet Sergisi" Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde ziyaret edilebiliyor.

Orhan Onur Gemici  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
"Fatih Sultan Mehmet Sergisi" ziyaretçilerini bekliyor Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul'un fethedilişinin 571'inci yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda "Fatih Sultan Mehmet Sergisi" dün açıldı.

Sergide, Fatih Sultan Mehmet'in kılıcından giydiği zırhlı gömleğe, kullandığı kaftanlardan beratlarına kadar 77 eser sergileniyor.

Eserler arasında Fatih Sultan Mehmet'e ait olduğu düşünülen ve üzerinde çeşitli çizimlerin yer aldığı çocukluk defteri, İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun yaptığı ve Fatih Sultan Mehmet'in at üstünde İstanbul'a girişini gösteren resim de yer alıyor. Zonaro'nun, kendisini Fatih'in sol yanında elinde tüfek tutan Osmanlı askeri olarak gösterdiği resim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sergide, Fatih Sultan Mehmet'in madalyonu; altın, gümüş ve bronz sikkeler, dönemin alimlerinin yazma eserleri, Fatih Sultan Mehmet'in hazırlattığı Ayasofya Vakfiyesi ile "Avni" mahlasıyla yazdığı şiirlerinden oluşan Divan-ı Avni eseri de bulunuyor.

"Eserleri kronolojik olarak sergiledik"

Serginin küratörü ve tasarımcısı Funda Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Saraylar ve Harbiye Askeri Müzesi gibi kurumlardan getirilen 77 eserin yer aldığını söyledi.

Eserlerin kronolojik olarak sergilendiğini belirten Akkuş, sergiyi ziyaret edenlerin, Fatih Sultan Mehmet'in bilinmeyen yönlerini de öğrenme ve görme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Akkuş, ilk kez sergilenen eserler de olduğunu belirterek, "Mesela zırh gömleği ilk defa sergileniyor. Eşlerinin mektupları, kendi mektubu ilk defa sergileniyor. Birçok eser aslında ilk defa sergileniyor. Kılıcı yine aynı şekilde." dedi.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fetheden büyük bir devlet adamı olmasının yanı sıra entelektüel bir kişiliğe de sahip olduğunu dile getiren Akkuş, sergide Fatih'in şaşırtıcı özelliklerini öne çıkarmaya çalıştıklarını anlattı.

Fatih Sultan Mehmet'in öldüğü anda üzerinde bulunduğu ve kesilerek üzerinden çıkarıldığı düşünülen kaftanın da sergilendiğini ifade eden Akkuş, "O kaftan da yine Milli Saraylar'ın koleksiyonundan geldi. İlk defa sergileniyor burada. Biliyorsunuz, belirli bir süre çocukları taht kavgasına giriyorlar. Cenazesi bir süre bekliyor. Daha sonra kaftan üzerinden kesilerek çıkarılıyor." diye konuştu.

Akkuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün açılışı gerçekleştirilen serginin 29 Temmuz'a kadar ücretsiz ziyaret edilebileceğini söyledi.

"Çok güzel eserler var"

Ziyaretçilerden Mesut Vargeloğlu ise ders çalışmak için geldiği kütüphanede zaman zaman çeşitli sergiler açıldığını belirterek, İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Sergisi'nin açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Vargeloğlu, "Çok güzel eserler var. Haliç'teki zincir var. Bunu ilk defa görüyoruz. Edebiyat örnekleri, tarihi kitaplar, sultanın fermanları, beratları. Bunları fiziki olarak görerek daha net bilgi alıyoruz. Açıkçası çok güzel, çok beğendim." dedi.

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