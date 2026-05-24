Etnospor'da kültürel miras dijital sanatla buluştu

Festivalin arşivinden beslenen sergide geleneksel sporlar ve kültürel hafıza, dijital sanat ve etkileşimli teknolojilerle bir araya getirildi.

Fotoğraf, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yapay zeka destekli uygulamalar ve etkileşimli alanlardan oluşan sergide, kültürel miras geçmişten bugüne yaşayan bir değer olarak ele alınıyor.

Sergide yer alan fotoğraflar, önceki yıllarda düzenlenen Etnospor festivallerinde çekilen ve festival kapsamındaki fotoğraf yarışmalarında öne çıkan eserler arasından seçildi.

Serginin Dijital Sanat Direktörü Dr. Nabat Garakhanova, AA muhabirine, yıllardır bu alanlarda çalıştığını, Etnospor'da kültürel ve yeni nesil sanatla ilgili danışmanlık yaptığını söyledi.

Etnospor'un çok kıymetli bir festival olduğunu vurgulayan Garakhanova, "Şu andaki dijital dünyada her şey çok hızlı değişiyor, hızlı tüketiliyor. Burada maksat bizim özümüzü korumak." dedi.

Garakhanova, her yıl dijital sergiler düzenlediklerini belirterek, "Bu dijital sergileri yapmamızın asıl amacı, gençlerimize, yeni nesle özümüzü yeni bir dille anlatmak. Çünkü yeni nesillerimizin hepsi dijitalde doğmuşlar, dijitalle haşır neşirler." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen sergide geleneksel sporu ve kültürü dijital sanatla harmanlayarak ziyaretçilere sunduklarını anlatan Garakhanova, "Burada her sene Etnospor'un bir fotoğraf sergisi yarışması oluyor. Sergiye tünelden girenler, artırılmış gerçeklikle yine bu fotoğrafların hareketlenmesini seyrediyorlar. Bir taraftan hürmet çınarı var. Orada herkes bir anda ağacın etrafına dizildiği anda bir anda o etkileşimi yapıyorlar, ağaç da ledle karşılık veriyor ve bir anda renklerin değişimi oluyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerin festivalde kendi hikayelerini ve motiflerini oluşturabildiğini dile getiren Garakhanova, "Ziyaretçiler, Etnospor'dan etkilendikleri hikayeleri QR sistemi üzerinden girerek yapay zekayla beraber bir masal yapıyor. Halı alanında kendi çizimlerini yapıyor, sonra yapay zekayla Türk motiflerini birleştirerek bir halı oluşturuyorlar. Diğer tarafta da yağlı güreşimiz var. Yağlı güreşi kinetik sanatla birleştirerek, oradaki harmanlamayı gerçekleştiriyorlar. Ayrıca ziyaretçiler, Etnospor'a üye ülkelerin ve geleneksel kahramanlarımızın karakterlerini seçerek hatıra fotoğrafları çekip hatıraları kendileriyle taşıyorlar." dedi.

Garakhanova, kültür ve sanatın toplumların iletişimini sağlayarak onları geleceğe taşıdığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Buradaki en önemli nokta, kültür ve sanatın bizi geleceğe taşımasıdır çünkü sanatı oluşturanlar diğer dünyaya geçerken onların sanatı kalıyor. Ama orada biz şunu görüyoruz, tarihte neler yaşandığını fark ediyoruz. Şimdi de dijital sanatla yeni bir sanat oluşumu olduğu için biz Etnospor'da köklerimizi, geçmişimizi ve mirasımızı dijital sanata aktararak gelecek nesillerimizle kökümüzü, bağımızı korumaya çalışıyoruz. Etnospor'un esas amacı ve isteği, bu sergide bu bağı dijital dünyada da koruyup geleceğe aktarmaktır."