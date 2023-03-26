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Kültür, Ramazan 2023

Erzurum'un kadayıf dolması iftar sofralarını süslüyor

Erzurum'un coğrafi işaretle tescilli kadayıf dolması, kentte iftar sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor.

İlhami Erkılıç  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Erzurum'un kadayıf dolması iftar sofralarını süslüyor Fotoğraf: İlhami Erkılıç/AA

Erzurum

Evlerin yanı sıra tatlıcılarda ve lokantalarda yapılan kadayıf dolması, ramazan ayında yoğun talep görüyor.

Kesilen kadayıfın içine bol bol ceviz konulup sarılmasının ardından dolma şekliyle yumurtaya bulanıp kızartılan ve daha sonra soğuk şerbete batırılan tatlı, hünerli ustaların ellerinde hazırlanıyor.

Dondurmayla da servis edilen Erzurum'un tescilli lezzetini üreticiler, ramazan ayında kargoyla il dışındaki müşterilerine de ulaştırıyor.

Kentteki bir işletmede yaklaşık 30 yıldır şeflik yapan Akın Açar, AA muhabirine, kadayıf dolmasının Erzurum'un Türkiye'ye açılan asırlık tatlılarından olduğunu anlattı.

Kadayıf dolmasının özellikle ramazanda iftar sofralarını süslediğini ifade eden Açar, "Yöresel tescilli lezzetlerimizden olan kadayıf dolmasının ramazanda hem satış hem de paket servisleri ikiye katlanmış durumda. Yoğunluk dolayısıyla ek mesai yapıyoruz. Genelde il dışına ve dışarıya paket servislerimiz daha yoğun oluyor. Zaten bu şehirde olanlar ramazanda mutlaka evlerinde kadayıf dolması yapıyor." diye konuştu.

Kent dışından gelenlerin kadayıf dolmasını tercih ettiğini söyleyen Kaçar, "İl dışından gelenler mutlaka paket yaptırıp bu lezzeti şehir dışına götürüyor. İnternet üzerinden ve telefondan siparişle kadayıf tatlılarını kargoyla gönderiyoruz." dedi.

"Ramazanda daha çok tüketiliyor"

Kadayıf ustası Fatih Şahin de iftar sofralarının vazgeçilmezi kadayıf dolmasına ramazan ayında talebin fazla olduğunu dile getirdi.

Kente özgü çok sayıda tatlı çeşidinin bulunduğunu ancak kadayıf dolmasının yerinin çok ayrı olduğunu vurgulayan Şahin, "Kadayıf dolması normalde ramazan ayının tatlısıdır ama günlük hayatta da sıklıkla tüketiliyor. Kadayıf dolması normal günlere göre ramazanda daha çok tüketiliyor. Özellikle il dışından yoğun talep alıyoruz. Elimizden geldiğince taleplere yetişmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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