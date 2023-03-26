Dolar
19.07
Euro
20.52
Altın
1,978.75
ETH/USDT
1,777.00
BTC/USDT
27,712.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda ağır hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi, Ramazan 2023

Bayırbucak Türkmenleri, Hataylı depremzedelere iftar ve sahur veriyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşların misafir edildiği Hatay'ın Yayladağı ilçesinde depremzedelerin iftar ve sahurunu Bayırbucak Türkmenleri hazırlıyor.

Emre Ayvaz, Ömer Ürer  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Bayırbucak Türkmenleri, Hataylı depremzedelere iftar ve sahur veriyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Hatay

Yıllar önce Suriye'deki Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Yayladağı'na sığınan Bayırbucak Türkmenleri, kendilerine bu zor günlerinde kapısını açan Türkiye'ye vefa örneği gösteriyor.

Türkmenler, depremlerin en az hasar verdiği Yayladağı'na çevre ilçelerden gelen depremzedeler için her gün 1000'er kişilik iftar ve sahur hazırlıyor.

"Ramazan gelince katkımız olsun istedik"

Suriye Türkleri Derneği Başkanı Ayhan Urlu, AA muhabirine, Yayladağı'nda yıkım olmadığını, bu nedenle çok sayıda deprem mağdurunun ilçeye geldiğini söyledi.

Depremzede nüfusu çok yoğun olduğundan burada bu sene ramazanda iftar ve sahur vermeyi kararlaştırdıklarını dile getiren Urlu, Türkmen çocukların eğitim gördüğü geçici barınma merkezindeki konteyner okula depremden sonra ailelerin yerleştiğini belirtti.

Urlu, "İlk konteyner kent burası oldu diyebiliriz. Depremin ilk gününden beri bu ailelere 3 öğün sıcak yemek çıkarıyorduk. Ramazan gelince dışarıdaki ailelere de katkımız olsun istedik. Bu faaliyette bize yardımcı olan birçok sivil toplum kuruluşu var, onlara da teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye'ye geldiklerinde Yayladağı ve Türk halkından büyük destek gördüklerini ifade eden Urlu, depremzedelerin yaralarının sarılması için yürütülen çalışmalara katkı sunmak istediklerini kaydetti.

Urlu, "Türkiye'ye geldiğimizde Yayladağı ve Türk halkı bize evlerini, kucaklarını açtı, her türlü yardımda bulundular. Hepsinden Allah razı olsun. Biz de bu zor dönemde çorbada tuzumuz olsun misali yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemeklerin hazırlanmasına katkı sunan Bayırbucak Türkmenlerinden aşçı Havva Çemrek de depremin ilk gününden beri yemek yapımını sürdürdüklerini söyledi.

Çemrek, "Depremzedelere yemek yaptığım için mutluyum. Yemekleri beğeniyorlar. Türkiye'ye geldiğimizde bize yardım etmişlerdi. Şimdi de biz onlara yardım ediyoruz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 119 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutun yapım süreci başladı
Bayırbucak Türkmenleri, Hataylı depremzedelere iftar ve sahur veriyor
Türk Kızılay Elbistan'da 23 noktada sahurluk ve sıcak yemek ikramında bulunuyor
Milli Savunma Bakanı Akar, 30 bin 62 personel alınacağını açıkladı

Benzer haberler

Elin Elimde projesi depremden etkilenen çocuklara el uzatıyor

Elin Elimde projesi depremden etkilenen çocuklara el uzatıyor

Bayırbucak Türkmenleri, Hataylı depremzedelere iftar ve sahur veriyor

Erzurum'un kadayıf dolması iftar sofralarını süslüyor

Depremden etkilenen kadın belediye çalışanları için 10 otağı kuruldu

Depremden etkilenen kadın belediye çalışanları için 10 otağı kuruldu
Depremde hayat kurtaran "Duvar Arkası Radar"a talep arttı

Depremde hayat kurtaran "Duvar Arkası Radar"a talep arttı
Adıyaman'da Türk Kızılay, yardımları gönüllülerle el ele depremzedelere ulaştırıyor

Adıyaman'da Türk Kızılay, yardımları gönüllülerle el ele depremzedelere ulaştırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet