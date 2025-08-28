Dolar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir’de “Yaşlılık Çalıştayı”nda konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde “Efficiency Elektrikli Araç Yarışması”na ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Kültür

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6. yılında andı

Emine Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı.

Kaan Bozdoğan  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6. yılında andı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Aramızdan ayrılışının 6'ncı yılında gönüllerimizde derin izler bırakan Şule Yüksel Şenler'i özlemle ve rahmetle anıyorum. Şenler, bir kalemin nasıl umut, bir sözün nasıl rehber, bir duruşun nasıl ilham olabileceğini hepimize gösterdi. Şuur sahibi nesiller yetişmesi için verdiği mücadelesini ne mutlu ki bugün, Şule Yüksel Şenler Vakfımızla yaşatıyoruz. Tüm genç yüreklerin, Şule Yüksel Şenler'in fikirlerini kılavuz edinerek yüksek ideallerini yaşatmaları ve yarınlara değerleriyle yön vermelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, Şenler için hazırlanan bir videoya da yer verdi.

