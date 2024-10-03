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Kültür

Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki çalışmalar nekropolde yoğunlaştı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki nekropolün (mezarlık alanı) turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Hüseyin Hilmi Çömez  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki çalışmalar nekropolde yoğunlaştı Fotoğraf: Hüseyin Hilmi Çömez/AA

Mersin

Ayaş Mahallesi'ndeki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığınca öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Asena Kızılarslanoğlu'nun öncülüğündeki 15 kişilik ekiple yürütülüyor.

Antik kentteki işlemler, turizme açılması hedeflenen kuzey bölümdeki Roma yolunda yer alan nekropolde sürdürülüyor.

Kızılarslanoğlu, gazetecilere, alanda Bizans ve Roma dönemlerine ait farklı tipolojideki mezarların olduğunu söyledi.

Nekropolde genel temizlik yaptıklarını belirten Kızılarslanoğlu, "Temizlik çalışmasından sonra kuzey nekropol gezilebilir hale geldi. Ziyarete açılma süreci, gelecek sezonlarda yapılacak olan restorasyon çalışmaları, bilgilendirme tabelaları ve yürüyüş rotalarından sonra gerçekleşecek." dedi.

Kızılarslanoğlu, antik dönemlerde Roma yolunun bölgeden geçtiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Projelerimiz arasında bu yolu aktif hale getirmek de var. Yol, tarihi mezarların arasından geçirilerek güzel bir trekking rotası haline getirilebilir. Kızkalesi'ne kadar giden bu yol, gezginlerin ve doğa yürüyüşçülerinin vazgeçemeyeceği bir yer olacak."

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