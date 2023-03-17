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Kültür

Edirne'de Mehmet Akif Ersoy'un eserleri müzikseverlerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu tarafından "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Özel Konseri" düzenlendi.

Doğukan Vurgun  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Edirne'de Mehmet Akif Ersoy'un eserleri müzikseverlerle buluştu Fotoğraf: Doğukan Vurgun/AA

Edirne

Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında düzenlenen konser, sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk idaresinde gerçekleşti.

Sözleri Mehmet Akif Ersoy'a ait 12 şarkı, topluluk sanatçılarınca koro ve solo şeklinde seslendirildi.

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Nalan Höke Turan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve sel sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Turan, kalbinin ve dualarının deprem bölgesinde olduğunu söyledi.

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