Dolar
34.36
Euro
36.52
Altın
2,608.57
ETH/USDT
3,156.00
BTC/USDT
87,199.00
BIST 100
9,151.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenliyor
logo
Kültür

Edirne'de 5,5 asırlık Evliya Kasımpaşa Camisi'nin restorasyonuna başlandı

Edirne'de Tunca Nehri kenarında bulunan yalı camisi özelliğindeki 546 yıllık Evliya Kasımpaşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları başladı.

Cihan Demirci  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
Edirne'de 5,5 asırlık Evliya Kasımpaşa Camisi'nin restorasyonuna başlandı Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki caminin restorasyon ihalesi gerçekleştirilerek yüklenici firmaya teslim edildi.

Restorasyon öncesi şantiye alanı oluşturularak çevre düzenlemesi gerçekleştirilen caminin restorasyon uygulama işi, cami rıhtımı, hazire alanı ve çevre düzenlemesini kapsayacak.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, yaptığı açıklamada, caminin restorasyonunun geçmiş yıllarda taşıma ve yerinde yükseltme projeleriyle gündeme geldiğini belirterek, "Yıllardır devam eden bir süreç. 20 yıldır Edirne'deyim ilk geldiğim günden bugüne kadar çok konuşuldu caminin restorasyonu. Ama en sonunda, nihayetinde verilen karar 'taş yerinde ağır' dedik ve camimizi yerinde koruyarak onaracağız. Çünkü cami rıhtımıyla beraber bir bütün çok geniş bir haziresi var ve orada da çok mezar taşı var. Bu şekilde camimizin onarımına başladık." diye konuştu.

Evliya Kasımpaşa Camisi

Kirişhane semtinde 2. Murad ve Fatih Sultan Mehmet'in vezirliğini yapan "Evliya" olarak da anılan Kasım Paşa tarafından 1478'de inşa ettirilen kare planlı tek minare ve kubbeye sahip avlulu cami, taşkından kenti korumak için çekilen setle Tunca Nehri arasında kaldı.

Nehir taşkınlarında çok kez su baskınına uğrayan yapı zamanla harap oldu, 1950 yılında ibadete ve ziyarete kapatıldı.

Yıllar içerisinde çeşitli projelerle gündeme gelen caminin, bölgede kanal çalışmalarıyla su baskını sorununun kalktığı görülerek, restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Türkiye'nin en büyük şantiyesi"nde 9 bin işçinin emeğiyle kalıcı konutlar yükseliyor
Kocaeli merkezli "sahte fatura" operasyonunda yakalanan 41 zanlı tutuklandı
Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda kış ve sonbahar bir arada yaşanıyor
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının üzerinden 2 yıl geçti

Benzer haberler

Edirne'de 5,5 asırlık Evliya Kasımpaşa Camisi'nin restorasyonuna başlandı

Edirne'de 5,5 asırlık Evliya Kasımpaşa Camisi'nin restorasyonuna başlandı

Restore edilen Balıklı Rum Hastanesi eski günlerine kavuşmayı bekliyor

Konya'da 61 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphane oldu

Türkiye'nin kadim kültürel mirasını mimari çizimle geleceğe taşıyor

Türkiye'nin kadim kültürel mirasını mimari çizimle geleceğe taşıyor
Mimar Sinan'ın Edirne'de bugüne ulaşan tek hamamı "Sokullu" restore ediliyor

Mimar Sinan'ın Edirne'de bugüne ulaşan tek hamamı "Sokullu" restore ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet