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Kültür

Edebiyat tutkunları "Yedi Güzel Adam"ın memleketinde buluşacak

Türk edebiyatına yön veren birçok şair ve yazarın yetiştiği Kahramanmaraş'ta, 23-25 Aralık'ta 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri düzenlenecek.

Tunahan Akgün   | 13.12.2022
Edebiyat tutkunları "Yedi Güzel Adam"ın memleketinde buluşacak Fotoğraf: Ömer Faruk Salman - AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, "Yedi Güzel Adam" olarak bilinen Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ile Ali Kutlay'ın yollarının kesiştiği kentin edebiyattaki başarısının gün yüzüne çıkarılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 23-25 Aralık tarihleri arasında "Çünkü sözümüz var" mottosuyla "Kahramanmaraş 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri" düzenlenecek.

10 ülkeden 150 şair ve yazarın katılacağı, çeşitli etkinlik ve aktivitelerin düzenleneceği program kapsamında kentin edebiyat ile kültürel hafızasının ve bu alanda yetiştirdiği önemli isimlerinin dünyaya duyurulması amaçlanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Şairler Tepesi'nde organizasyonun lansman toplantısında yaptığı konuşmada, kentin şiir ve edebiyat değerlerini hem ulusal hem de uluslararası arenada tanıtmak istediklerini dile getirdi.

Şehirdeki vatandaşların öne çıkan şair ve yazarlarla buluşması için hummalı bir hazırlık yaptıklarını ifade eden Güngör, etkinlikler için kente gelen ziyaretçilerin Kahramanmaraş'ın birçok tarihi ve kültürel değerini de göreceğini belirtti.

Güngör, Ahir Dağı'nın eteklerinde yer alan ve daha önceden vatandaşların yeme içme mekanı olarak kullandıkları Seyir Terası'nın ismini de Şairler Tepesi olarak değiştirdiklerini sözlerine ekledi.

Program, organizasyonun tanıtım filminin izlenmesinin ardından sona erdi.



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