"Dünyanın En Meşhur Masalları" kitap lansmanı yapıldı
Herkese Kitap Vakfı tarafından, ünlülerin katılımıyla "Dünyanın En Meşhur Masalları" kitabı lansmanı Nişantaşı'nda gerçekleştirildi.
İstanbul
Destek Medya Grubu ve Gold Yapım şirketinin sosyal sorumluluk olarak sahiplendiği kitaba "Kızılcık Şerbeti" oyuncuları da beğendikleri masalları seçerek destek verdiler.
Vakfın Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, etkinlikte yaptığı açıklamada, kitaptan elde edilecek gelirle köy okullarına kitap gönderileceğini belirterek, kitabı olmayan çocuk kalmasın diye çalıştıklarını söyledi.
Türkiye'de yeteri kadar kitap okunmadığını belirten Şenver, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Çünkü konu kitap okumak ve okutmak. Bizim yaptırdığımız bir araştırma sonuçları hepimizi üzecek boyutlarda. Düzenli kitap okuyan sayısı Türkiye'de ne kadar biliyor musunuz? Her dört kişiden sadece biri düzenli kitap okuyor. Amacımız Türkiye'de kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap iletmek." şeklinde konuştu.
Şenver, bugüne kadar 81 ilde, 3 bin 200 köy okulunda okuyan 1 milyon 6 yüz bin çocuğa yaklaşık 960 bin adet kitap gönderdiklerini sözlerine ekleyerek, "Göndermeye devam ediyoruz. Tabii bu nasıl oluyor? El ele vererek. Kitap okumayı sevdirelim yaygınlaştıralım diye el ele veriyoruz. Kimlerle el ele veriyoruz? Destek yayınlarıyla Kızılcık Şerbeti oyuncularıyla el ele veriyoruz." dedi.
Oyuncu Evrim Alasya okumanın hem kendisi hem de oynadığı dizi karakteri için kırmızı çizgi olduğunu ifade ederek, "Maalesef okumuyoruz. Bu coğrafyada okumayan bir kitle var ne yazık ki. Bu çoğunluğu teşkil ediyor. O yüzden okumaya vesile olabilecek her şeyin içinde olmayı istiyorum. Burada benim de çorbada tuzum olursa ne mutlu bana. Çocukluktan bu alışkanlığın edinilmesi çok önemli. Maalesef Türkiye'de girdiğim her evde bakıyorum, hiçbirinde kitap yok, kitaplık yok." ifadelerini kullandı.
Oyuncu Rahimcan Kapkap ise zor okumanın ne demek olduğunu iyi bilen birisi olduğunu belirterek, "Bu yüzden kitap okumak çok kıymetli benim için. Sadece okumaktan ziyade kitabı izleyebilmek de marifettir. Çocuklarımız kitap okumamakla kalmıyor. Hayal kurmayı hiç deneyimlemiyorlar. Umarım yeni nesiller kitap okuyarak hayal kurarlar." dedi.
Evrim Alasya, Gülten Dayıoğlu'nun Fadik kitabının hayatını değiştiren kitaplardan biri olduğunu, başucu kitabının ise Murathan Mungan'ın kitapları olduğunu söyledi. Rahimcan Kapkap da başucu kitaplarının William Shakespeare, hayatını değiştiren kitabın ise Simyacı olduğunu dile getirdi.
Sertifikaların takdim edilmesinden sonra program son buldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.