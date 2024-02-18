Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerin yanı sıra konser, sergi, tiyatro ve performanslar gerçekleştirilecek.
İstanbul
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus Kültür Merkezi'nde "Türk Dizi Müzikleri" dinletisi yapılacak. Ünlü oyuncu Burak Özçivit, etkinliğe özel davetli olarak katılarak, hayranlarıyla buluşacak.
İspanya'nın Barselona kentindeki tarihi Katalan Müzik Sarayı'nda hafta boyunca eski ve yeni klasik müzik konserleri, sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Arjantinli çellist Sol Gabetta'nın Fransız piyanist Bertrand Chamayou ile 20 Şubat'ta konser vereceği mekanda, 21 Şubat'ta Celine Frisch, 22 Şubat'ta Katharina Konradi ve Ammiel Bushakevitz, 25 Şubat'ta ise Loreto Aramendi konseri gerçekleştirilecek.
İtalya'nın Milano kentindeki Dal Verme Tiyatrosu'nda ünlü kemancı Stefano Montanari, flütçü Andrea Manco ve arpist Claudia Lucia Lamanna, orkestra eşliğinde klasik müzik konseri düzenleyecek.
Amsterdam'daki Concertgebouw konser salonunda 24 Şubat'ta Hartmut Haenchen, Avusturyalı besteci Anton Bruckner'in 9 numaralı senfonisini orkestra eşliğinde seslendirecek. Aynı mekanda 25 Şubat'ta ünlü besteci Bill Laurance, ABD'li gitarist Michael League ile aynı sahneyi paylaşacak.
Çekya'daki Prag Belediye Binası'nda 21 Şubat'ta Alman besteci Johannes Brahms ve Çek besteci Leos Janacek'in önemli eserleri, Ion Marin yönetimindeki orkestra eşliğinde seslendirilecek.
"Harry Potter and the Cursed Child" eseri ay sonuna kadar pazartesi günleri hariç her gün Broadway'de sanatseverlerle buluşacak. John Tiffany'nin yönetmenliğini üsstlendiği oyun, Lyric Theatre'da izlenebilecek.
Sonsuz abaküsler ve kalemler çalışmasıyla 1990'larda adından söz ettiren Japon sanatçı Yasuko Toyoshima'nın 30 yılı aşkın süredir yaptığı eserlerin yer aldığı "Origination Method" adlı sergisi, Museum of Contemporary Art Tokyo'da pazartesi günleri hariç ziyaret edilebilecek.
Paris'ta Opera National de Paris'de 20 ve 25 Şubat'ta Giuseppe Verdi'nin La Traviata operası, 21, 22 ve 24 Şubat'ta ise Sadeh21 adlı dans gösterisi sahnelenecek.
Film festivalleri
Bu hafta gerçekleştirilecek en büyük çaplı film festivali, İrlanda'da 22 Şubat'ta başlayacak "Dublin Uluslararası Film Festivali" olacak. Grainne Humphreys'in direktörlüğünü üstleneceği festivalde İngiliz oyuncu Hugo Weaving, söyleşi gerçekleştirecek. Kısa ve uzun metrajlı filmlerin de gösterileceği festival 2 Mart'ta son bulacak.
Almanya'da geçen hafta başlayan 74. Berlin Film Festivali, 25 Şubat'a kadar devam edecek.
- Sergiler ve fuarlar
Tayvan'da 20-25 Şubat'ta "Taipei Uluslararası Kitap Sergisi" düzenlenecek. Bu yıl Hollanda'nın onur konuğu olacağı etkinlikte Hollandalı tanınmış yazarların vereceği konferansların yanı sıra Hollanda-Tayvan kültürel ilişkilerini anlatan sergiler de yer alacak.
Litvanya'da, 22-25 Şubat'ta "Vilnius Kitap Fuarı" gerçekleştirilecek. Dünya çapında 300'den fazla yayınevinin katılacağı fuara 50 binin üzerinde kitapseverin gelmesi bekleniyor.
ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Florance kentinde bu yıl ilk kez 23-24 Şubat'ta "Kitap ve Okuryazarlık Fuarı" etkinliği yapılacak. Çocuk okurlara odaklı düzenlenen fuarda, çocuk kitabı çıkaran birçok yayınevi yer alacak.
Almanya'nın Rheinstetten kentinde 22-25 Şubat'ta "art Karlsruhe" sanat fuarı gerçekleştirilecek.
Klasik modern ve çağdaş sanat örneklerinden çok sayıda çalışmanın sergileneceği fuara binin üzerinde sanatçı katılacak.
İsviçre'nin St. Moritz kasabasında 22-25 Şubat'ta "Nomad 2024" fuarı yapılacak.
Sanat, mimari ve tasarımı bir araya getirmeyi amaçlayan fuarda bu üç disiplin arasında diyalog oluşturulması hedeflenecek.
Avustralya'da da 22-25 Şubat'ta "Melbourne Sanat Fuarı" gerçekleştirilecek. Bu yıl 6. kez düzenlenecek fuarda 40 galeri, yaklaşık 15 bin sanatseverle buluşacak.
- Vizyona girecek filmler
Kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra bir dizi yabancı film de ABD'de vizyona girecek.
Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmi başta olmak üzere Jon Gunn'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Ordinary Angels", Kourosh Ahari imzalı "Parallel" ve Matteo Garrone'nin yönetmenliğini üstlendiği "Io capitano", 23 Şubat'ta vizyonda olacak.
Usta korku filmi yönetmeni Nikolai Malden'ın yeni çalışmaları "Crypt of Evil", "Death Walks Behind You" ve "He Killed in Ecstasy" ise 25 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.