Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, film festivallerinden sanat fuarlarına kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
İstanbul
İtalya'da 20-23 Mart'ta gerçekleştirilecek MIA Fotoğraf Fuarı, sanat ve fotoğrafçılıkla ilgili etkinlikler ve konferanslarla çeşitli kültürel programları beraberinde sunacak.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da 21-23 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak "Spark Sanat Fuarı", uluslararası bir sanat fuarı olarak solo sunumlara odaklanacak.
Hollanda'nın Maastricht şehrindeki "TEFAF Maastricht" sanat fuarı, 7 bin yıllık sanat tarihini tek bir çatı altında bir araya getirerek, yaklaşık 20 ülkeden 260'tan fazla satıcıya ev sahipliği yapıyor. Fuar 20 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.
"Cenevre Kitap Fuarı" 19-23 Mart'ta İsviçre'nin Cenevre şehrinde bulunan Palexpo alanında gerçekleştirilecek.
Hollanda'da "Visualize Expo Grafik, Medya ve Görsel İletişim Fuarı" 25 Mart'ta Gorinchem şehrinde başlayacak.
Japonya'nın çeşitli şehirlerinde baharın gelmesiyle "Kiraz Çiçeği Festivali" 22 Mart itibarıyla başlıyor. Hem yerliler hem de uluslararası gezginler için yılın en sevilen zamanı olarak düşünülen bu dönemde ülkenin dört bir yanında festivaller düzenlenecek.
Film Festivalleri
Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi (HKTDC) tarafından düzenlenen Hong Kong Uluslararası Film ve TV Pazarı (FILMART), 20 Mart'a kadar Hong Kong Kongre ve Sergi Merkezi'nde sektör profesyonellerine ev sahipliği yapacak.
İskoçya'nın en eski sinemasından esinlenerek düzenlenen ve ülkenin tek sessiz film festivali olan Hippodrome Sessiz Film Festivali (HippFest) kapsamında gösterimler, atölyeler, topluluk etkinlikleri ve turlar 19-23 Mart'ta sunulacak.
Bulgaristan'ın Sofya kentinde 31 Mart'a kadar sürecek olan Sofya Uluslararası Film Festivali sırasında gerçekleştirilen "Sofia Meetings" de 19-23 Mart'ta meraklılarıyla buluşacak.
ABD'de Sonoma Uluslararası Film Festivali (SIFF) uluslararası film, yemek ve eğlenceden oluşan bir program sunacak. Bu yıl 19-23 Mart'ta düzenlenen festivalde ayrıca yıl boyunca süren film eğitim programları, özel etkinlikler ve aylık film gösterimleri yer alıyor.
Hindistan'daki "Red Lorry Film Festivali" film gösterimleri, özel galalar, sektörün önde gelen isimleri tarafından düzenlenen ustalık sınıflarının yer alacağı bir programla 21-23 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Konser, tiyatro ve operalar
Cameron Mackintosh'un Boublil ve Schonberg'in Tony Ödülü kazanan "Sefiller" adlı eserinin yeni prodüksiyonu Londra'daki Sondheim Tiyatrosu'nda 19-22 Mart'ta sahnelenecek.
"Hollywood Symphony Orchestra Hans Zimmer & John Williams" Portekiz Lisbon Coliseum Complex'te bugün sanatseverlerle buluşacak.
Prag Devlet Operası'nda Alman Estates Tiyatrosu'ndan prodüksiyonu devraldığı ilk günden bu yana sahnelenen Giuseppe Verdi'nin ünlü operalarından "La Traviata", yarın Prag Devlet Operası'nda izleyicinin beğenisine sunulacak.
Ali Quandil, stand-up ve interaktif komedinin bir karışımı olan 50/50 komedi gösterisini 22 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arkan Tiyatrosu'nda gerçekleştirecek.
Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ewart Hall'da yarın gerçekleştirilecek "Al-Hadra Troupe for Sufi Chanting" konserinde, Mısır'ın zengin tasavvuf geleneğini sunan grup tarafından geleneksel müzikler icra edilecek.
Stuttgart Filarmoni Orkestrası Liederhalle Stuttgart Kültür ve Kongre Merkezi Beethoven Salonu'nda 27 Mart'ta Daniel Raiskin şefliğinde konser verecek.
"Gran Gala Flamenko" Barcelona'da Poliorama Tiyatrosu'nda 25 Mart'ta sahnelenecek.
"The Best of Swan Lake by P. I. Tchaikovsky", Çek bale sahnelerinin solistleri tarafından sahnelenen Kuğu Gölü Balesi 20 Mart'ta Broadway Theatre'da sahnelenecek.
ABD'de vizyona girecek filmler
Paul Dugdale'ın yönettiği "Hans Zimmer & Friends: Diamonds in the Desert" 19 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.
Michael Kirsch yönetmenliğinde "A RAD Documentary" 20 Mart'ta vizyona girecek. 1986 kült klasiği RAD hakkında belgesel türündeki yapım, oyuncu kadrosu, ekip ve dublörlük yapan BMX efsaneleriyle özel röportajları içeriyor.
"Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler"in canlı aksiyon uyarlaması "Snow White", Marc Webb yönetmenliğinde 21 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak. Film, prensesin, zalim üvey annesi Kötü Kraliçe'den krallığını kurtarmak için 7 cüceyle güçlerini birleştirmesini konu alıyor.
"Alto Knights", Barry Levinson tarafından yönetilen ve Nicholas Pileggi tarafından yazılan Amerikan gangster filmi. Filmin oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Kozmo Jarvis, Debra Messing yer alıyor. "Alto Knights" ile birlikte 21 Mart'ta "Locked", "Magazine Dreams" ve "Misericordia" filmleri de ABD'de izleyicisiyle buluşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.