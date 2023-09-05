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Kültür

"Doru: Macera Adası" vizyona girdiği ilk haftada zirveye yerleşti

TRT Çocuk'un çizgi dizilerinden "Doru"nun üçüncü sinema filmi "Doru: Macera Adası", vizyona girdiği ilk haftada zirveye yerleşti.

Fatih Türkyılmaz  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
"Doru: Macera Adası" vizyona girdiği ilk haftada zirveye yerleşti

İstanbul

 TRT'den yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda vizyona giren animasyon film, vizyondaki ilk haftasında 30 bin izleyiciye ulaştı.

Aile, arkadaşlık, dürüstlük, sevgi ve yardımlaşma gibi birçok konunun altını çizen yapım, TRT Çocuk’un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlandı.

Arkın Aktaç'ın yönetmenliğini yaptığı, Ali Salman'ın senaryosunu kaleme aldığı filmin müziklerini de Güneş Özgeç hazırladı.

TRT'nin ortak yapımcılığını üstlendiği ve bu yıl vizyona giren 6. animasyon film olan "Doru: Macera Adası", aile, arkadaşlık, dürüstlük, sevgi ve yardımlaşma gibi birçok konunun altını çiziyor. Film, ana karakter Doru ve dostlarının, kendisine Hakem Bey diyen gizemli birinin hazırladığı oyuna katılmasını konu ediyor.

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