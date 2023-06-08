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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor
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Kültür

Dördüncü "Benim Eserim" senaryo yarışmasının başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) katkılarıyla bu yıl 4. kez düzenlenen telif hakları konulu senaryo yarışmasına başvurular başladı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Dördüncü "Benim Eserim" senaryo yarışmasının başvuruları başladı

İstanbul

SETEM'den yapılan açıklamaya göre, ilki 2019'da gerçekleştirilen "Benim Eserim" projesi kapsamında sinemada asıl eser sahibi olarak tanımlanan yazar ve yönetmenlerin maddi ve manevi haklarının duyurumu amacıyla ilgili birçok üniversitede "Sinemada Telif Hakları" başlıklı atölyeler düzenlendi ve bilgilendirme toplantıları yapıldı.

"Benim Eserim" projesinin önemli bir ayağı olan senaryo yarışmasına ise bugüne kadar yüzlerce proje başvurdu, dereceye giren projeler filmleştirildi ve sosyal medya üzerinden binlerce gence ulaşıldı.

Toplumda telif hakları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan yarışma sonucunda ilk üçe giren eserlerin film çekimleri SETEM tarafından gerçekleştirilecek ve ilk üç esere toplamda 10 bin lira ödül takdim edilecek.

Yarışma için adaylar, 1 Ağustos'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru katılım koşulları "www.setem.org.tr" adresinden öğrenilebilir.


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