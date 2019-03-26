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Dünya

AP'den yeni telif hakları kurallarına onay

AP, telif hakları kurallarının güncellenmesine ilişkin yasa tasarısına onay verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 26.03.2019
AP'den yeni telif hakları kurallarına onay

Brüksel

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nde (AB) telif hakları kurallarının güncellenmesine yönelik yasa tasarısını onayladı.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurul'u, telif hakları kurallarının güncellenmesi yönündeki yasa tasarısını 274'e karşı 348 oyla kabul etti.

Tasarıya göre, Google gibi internet platformlarının arama sonuçlarında haberleri yayınlayabilmek için içerik üreticilerinden ücret karşılığında lisans alması sağlanacak.

YouTube gibi video paylaşım platformlarının fikri mülkiyet haklarına aykırı içerikleri hızla kaldırması ve içerik sağlayanlara daha fazla ödeme yapması gerekecek.

Google, Facebook ve Twitter gibi dijital platformlar, çeşitli tedbirlerle kullanıcıların telif hakları yasalarıyla korunan ürünleri yüklemelerini engelleyecek.

Esprili biçimde değiştirilerek internet üzerinden yayılan video, fotoğraf ve hareketli resimlere ise izin verilecek.

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