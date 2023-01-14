Dolar
18.79
Euro
20.35
Altın
1,920.77
ETH/USDT
1,537.60
BTC/USDT
20,853.00
BIST 100
4,984.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Dijital hayvanlar alemi sergisi AKM'de açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hayata geçirilen holografik ve dijital hayvanlar alemi sergisi DigiZoo, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Salih Şeref   | 14.01.2023
Dijital hayvanlar alemi sergisi AKM'de açıldı Fotoğraf: Salih Şeref/AA

İstanbul

Sergi, dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşayan 30 hayvanı, doğal yaşam alanlarından koparmadan ziyaretçilerle buluşturuyor.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Digizoo Kreatif Direktörü Aret Yıldız, serginin çok katmanlı bir teknolojik deneyim yaşattığına değinerek, "Projenin çıkış amacı hayvanları doğal ortamından çıkartmadan insanlarla nasıl buluşturabiliriz fikrinden ortaya çıktı." dedi.

Yıldız, projenin Polyvision Animasyon Stüdyosu tarafından 12 animasyon tasarımcısının çalışmaları sonucunda ortaya çıktığını ifade ederek, "Nesli tükenmiş hayvanları da daha yakından tanımaya imkan sağlayan sergi, teknolojinin gücüyle hayvanlarla bağ kurmanın yenilikçi bir yolunu sunuyor. Sergiyi gezenler, holografik hayvanların dünyasını keşfetmenin yanı sıra dijital bir köpeği sevip besleyebilecek, özel bir tünelde denizaltı ambiyansı yaşayacak ve yağmur ormanlarına kısa bir tur yapacak." diye konuştu.

Sergi, pazartesi hariç her gün 10:00 - 19:00 arası Çok Amaçlı Salon'da ücretsiz gezilebilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da kar yağışı etkili oluyor
İçişleri Bakanı Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak
Büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş sınırı düşürüldü

Benzer haberler

Dijital hayvanlar alemi sergisi AKM'de açıldı

Dijital hayvanlar alemi sergisi AKM'de açıldı

Rami Kütüphanesi, her yaşa özel bölümleriyle kitapseverleri ağırlayacak

Rami Kütüphanesi bugün açılacak

Ressam İlhami Atalay'ın çalışmaları AKM'de sergilendi

Ressam İlhami Atalay'ın çalışmaları AKM'de sergilendi
2022'nin bandrol tescil ve korsanla mücadele istatistikleri açıklandı

2022'nin bandrol tescil ve korsanla mücadele istatistikleri açıklandı
Hitit tabletleri yapay zeka ile analiz ediliyor

Hitit tabletleri yapay zeka ile analiz ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet