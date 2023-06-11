Dolar
23.67
Euro
25.57
Altın
1,963.89
ETH/USDT
1,750.60
BTC/USDT
26,139.00
BIST 100
5,454.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Kültür

Devlet sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan vefat etti

Keman virtüözü, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) solist sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Ömer Faruk Yıldız  | 11.06.2023 - Güncelleme : 11.06.2023
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan vefat etti

İstanbul

CSO, Suna Kan'ın vefatını sosyal medya hesabından, "Ülkemizin yetiştirdiği en değerli sanatçılardan biri olan ve orkestramızda 44 yıl boyunca 'Solist Sanatçı' unvanı ile çalışarak dünyanın dört bir yanında üstün başarılarıyla ülkemizi temsil eden Prof. Dr. Suna Kan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere ülkemizin ve tüm sanat camiasının başı sağ olsun." ifadeleriyle duyurdu.

Devlet sanatçısı Kan'ın cenazesi, yarın saat 10.30'da CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da yapılacak tören ve Karşıyaka Mezarlığı'ndaki camide öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Suna Kan'ın özgeçmişi

Adana'da 21 Ekim 1936'da dünyaya gelen Kan, ilk keman derslerine 5 yaşında babası Nuri Kan ile başladı. Ayrıca Walter Gerhardt, Gilbert Back, İzzet Nezihi Albayrak ve Lico Almar'dan keman dersleri de aldı.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 5. Keman Konçertosu'nu 9 yaşında verdiği ilk konserinde icra eden Kan, 1948'de İdil Biret ile "Harika Çocuklar Yasası" kapsamında Paris'e gönderildi.

Gabriel Bouillon'un öğrencisi olarak öğrenim gördüğü konservatuarı 1952'de birincilikle bitiren Kan, 1954'te Cenevre Uluslararası Yarışması'nda birincilik,1955'te Viotti Uluslararası Yarışması'nda ikincilik, 1956'da Münih Uluslararası Yarışması'nda ikincilik ödülünü kazandı.

Suna Kan, 1957'de katıldığı Marguerite Long - Jacques Thibaud Uluslararası Piyano ve Keman Yarışması'nda "Paris Şehri Ödülü"nü aldı.

Devlet sanatçısı Kan, CSO'da ve kurucuları arasında bulunduğu Ankara Oda Orkestrası'nda uzun yıllar başkemancı ve solist sanatçı olarak görev yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılaya yılın ilk altı ayında 1 milyon 250 bin üniteden fazla kan bağışlandı
Ülke genelindeki FETÖ operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı
Kurban Bayramı ve yaz tatili öncesinde trenlerde kapasite artırıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı Kurban Bayramı öncesi denetimleri artırdı
Gaziantep’te ağır hasarlı yapıların yıkımı sürüyor

Benzer haberler

Devlet sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan vefat etti

Devlet sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan vefat etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet