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Kültür

Deprem riskine karşı Kastamonu Kalesi'ne çelik örtülüme yapılacak

Kastamonu'da deprem riskine karşı kalenin kayalık alanı çelik örtüyle kaplanacak.

Bilal Kahyaoğlu  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Deprem riskine karşı Kastamonu Kalesi'ne çelik örtülüme yapılacak

Kastamonu

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1943 yılında Tosya Ladik depreminde kalenin eteklerindeki evlere kayaların düştüğünü belirtti.

Bu nedenle can kayıplarının yaşandığına işaret eden Dallı, "Aradan geçen yıllar içerisinde bazı teşebbüsler olmuş ama bununla ilgili bir ıslah çalışması yapılmamış. AFAD Kastamonu İl Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda kalenin eteklerinden kaya düşme ihtimali olan yerlerle ilgili bir ıslah çalışması gerçekleştirilmesi için 72 milyon liralık bir ödenek temin edildi. İhalesi yapıldı. Çalışma kapsamında kalenin kaya düşme ihtimali olan yerlerinde 6 ayrı alanda çelik örtüleme yapılacak." dedi.

Kara yollarının kenarlarında benzer çalışmalar yapıldığını belirten Dallı, "Kalede daha sağlam bir çalışma gerçekleştirilecek. Bazı yerlerde kaya düşmesini önleyecek barikatlar konulacak. İhale gerçekleştirilmesinin ardından yer teslimi yapıldıktan sonra verilen süre 250 iş günü. 250 gün içerisinde bu bahsettiğimiz imalatlar orada gerçekleştirilecek. Allah göstermesin eğer olur da bir deprem yaşanırsa, oradaki kaya düşmesi ihtimalini böylelikle ortadan kaldırmış olacağız." diye konuştu.

Çalışmanın öneminden bahseden Dallı, "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) isimli Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımızın son yıllarda ortaya koyduğu bir çalışması var. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bu tür çalışmalar gerçekleştiriyor. AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından da ilimizde böyle bir risk olduğu tespit edilerek bir çalışma gerçekleştirildi. Kastamonu'muz için bu çalışmanın son derece gerekli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kalenin ziyarete açık olduğunu aktaran Dallı, vatandaşların ziyaretini engelleyecek bir çalışma olmadığını sözlerine ekledi.

Tosya ilçesinde 1943 yılında meydana gelen depremde çok sayıda can kaybı yaşanmış, Kastamonu Kalesi'nden yuvarlanan kayalar 7 evin yıkılmasına, 4 kişinin ölümüne ve 2 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.



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