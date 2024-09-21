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Kültür

Denizli Caz Festivali etkinliklerle devam ediyor

Denizli'de Pamukkale Filarmoni Derneğince düzenlenen caz festivalinde sanatçılar Timuçin Şahin ve Banu Küçük sahne aldı.

Ali Bilge  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Denizli Caz Festivali etkinliklerle devam ediyor Fotoğraf: Ali Bilge/AA

Denizli

"Laodikya'nın Işığı" sloganıyla organize edilen festivalin ikinci gününde Timuçin Şahin Atölye ekibi, "Dinleme Sanatı ve Müzikal İletişim Yoluyla Doğaçlama" söyleşisinde sanatseverlerle bir araya geldi.

Daha sonra sahne alan caz sanatçıları Şahin ve Küçük, çeşitli eserler seslendirdi.

Festival kapsamında Musa Güvenilir, Rustam Rahmedov Jazz Trio, Meriç Çalışan, The Old Ramblers, Moe Joe, Önder Focan Quarlet ve Kenan Doğulu da sahne alacak.

Festival, pazartesi günü sona erecek.

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