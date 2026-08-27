Allianz Türkiye'nin kız çocuklarının güçlenmesi amacıyla hayata geçirdiği "Dağ Gibi Arkanızdayız" projesini konu alan belgesel, 15. FICTS Zlatibor Spor Filmleri Festivali'nden "Sinema ve Spora Katkı" özel ödülüne layık görüldü.

"Dağ Gibi Arkanızdayız" belgeseline Sırbistan'dan özel ödül Allianz Türkiye'nin kız çocuklarının güçlenmesi amacıyla hayata geçirdiği "Dağ Gibi Arkanızdayız" projesini konu alan belgesel, 15. FICTS Zlatibor Spor Filmleri Festivali'nden "Sinema ve Spora Katkı" özel ödülüne layık görüldü.

Yönetmenliğini Gökçe Kaan Demirkıran'ın üstlendiği belgesel, Erzurum Palandöken'de kayak sporuyla tanışan üç kız çocuğunun hayallerini, karşılaştıkları zorlukları ve sporla değişen yaşamlarını konu alıyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından tanınan FICTS Zlatibor Spor Filmleri Festivali kapsamında verilen ödül, yönetmen Darko Bajic, gazeteci ve festival seçicisi Aleksandar Avramovic ile senarist ve RTV Slovenia editörü Metka Dedakovic'dan oluşan uluslararası jüri tarafından takdim edildi.

Belgeselin merkezinde, Allianz Türkiye'nin proje kapsamında üç kız çocuğuna 10 yıl boyunca profesyonel kayak eğitimi ve gelişim desteği sunmasıyla başlayan uzun soluklu dönüşüm hikayesi yer alıyor. Film, sporun kız çocuklarının özgüvenlerini geliştiren ve geleceklerine dair yeni fırsatlar sunan dönüştürücü etkisini izleyiciye aktarıyor.