TRT 1'in yeni dizisi "Evlilik Güzeldir" 7 Eylül'de izleyiciyle buluşacak

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Şafak Bal ve Serap Danış Koçak'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi kaleme alıyor.

Dizide, hayatı boyunca binlerce çiftin nikahını kıyan nikah memuru Mesut Bahtiyar'ın, beş kızının hayatında yaşanan gelişmelerle birlikte değişen yaşamı konu ediliyor.

Dizinin yayınlanan yeni tanıtımında beş kız kardeşin hayatına giren yeni karakterlerle yaşanan karşılaşmalar, romantik atışmalar ve geçmişten gelen hesaplaşmalara ilişkin görüntüler yer aldı.

Aile ilişkileri, aşk, karşılaşmalar ve yeni başlangıçların işlendiği dizide Fikret Kuşkan, İlayda Alişan, Hande Soral, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Berk Bakioğlu, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal, Cansu Savcı, Feride Bağ, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm, Anastasia Geptina ve Yıldız Kültür rol alıyor.