Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinden "animasyonlu" paylaşım
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesince, kütüphanede yapılmaması gerekenlere ilişkin animasyon paylaşıldı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kütüphanede yapılmaması gereken her şeyin eğlenceli özeti bu videoda. Gül, beğen, paylaş, ama yapma." ifadesi kullanıldı.
❗️Kütüphanede yapılmaması gereken her şeyin eğlenceli özeti bu videoda.— Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi (@cb_kutuphane) April 22, 2025
Gül, beğen-paylaş, ama yapma ☺️ pic.twitter.com/USqx9ihb0F
Paylaşımda, kütüphanede yapılmaması gerekenlerin anlatıldığı yapay zeka desteğiyle hazırlanan animasyon da yer aldı.
Söz konusu animasyonda, "Kütüphane içerisinde yüksek sesle konuşulmaması, cep telefonu ile bağırarak konuşulmaması, kütüphanede sıcak içecekle dolaşılmaması, dinlenme alanlarında sessizliğe dikkat edilmesi" gerektiğine ilişkin uyarılara yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.