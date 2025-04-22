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Kültür

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinden "animasyonlu" paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesince, kütüphanede yapılmaması gerekenlere ilişkin animasyon paylaşıldı.

Utku Şimşek  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinden "animasyonlu" paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kütüphanede yapılmaması gereken her şeyin eğlenceli özeti bu videoda. Gül, beğen, paylaş, ama yapma." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, kütüphanede yapılmaması gerekenlerin anlatıldığı yapay zeka desteğiyle hazırlanan animasyon da yer aldı.

Söz konusu animasyonda, "Kütüphane içerisinde yüksek sesle konuşulmaması, cep telefonu ile bağırarak konuşulmaması, kütüphanede sıcak içecekle dolaşılmaması, dinlenme alanlarında sessizliğe dikkat edilmesi" gerektiğine ilişkin uyarılara yer verildi.

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