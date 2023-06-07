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Kültür

Çocuklar AKM'de piyanoyla tanışacak

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), çocukları sosyal ve sanatsal etkinliklerle buluşturduğu AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde piyano atölyeleri düzenleyecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Çocuklar AKM'de piyanoyla tanışacak

İstanbul

AKM'den yapılan açıklamaya göre, haziran boyunca gerçekleştirilecek 4-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik "Piyano ile Tanışıyorum" atölyesi, çocukların bedenlerini tanımasına ve ritim duygularının gelişmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

İleriki yaşlarda piyano eğitimine devam etmek ve piyanist olmak isteyen çocuklar için bir temel oluşturması adına düzenlenen piyano atölyeleri çocukların kendilerini müzik yoluyla ifade etmelerini ve müzikal davranışlar edinmelerini hedefliyor.

Atölyede çocuklar, önce piyano hakkında detaylı bilgi sahibi oluyor, sonrasında kısa bir resital dinleyip piyanonun başına geçiyor.

Piyanonun başında nota takibi yaparak, eseri aynı tempoyla devam ettirmeye çalışan çocukların süreç boyunca odaklanma ve konsantrasyon becerileri güçleniyor.

Nota ve tuş takibiyle hızlı okuma yeteneklerinin de gelişmesine katkı sunulan minikler, odaklanma ve koordinasyonun disiplindeki önemini keşfediyor. Piyano çalarken çıkan tüm seslere odaklanan katılımcıların ses ayırt etme becerileri de gelişiyor.

Atölye, sokak hayvanları için geliştirilen "Her Mama Bir Nota" projesi kapsamında gönüllü öğretmenlik üstlenen Ceren Yılmazoğlu'nun eğitmenliğinde yapılıyor.

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi akmistanbul.gov.tr adresinden alınabiliyor.

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