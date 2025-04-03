Çizgi kahraman Niloya, YouTube'da 6 milyon aboneye ulaştı
Türkiye'nin yerli ve milli çizgi film kahramanı Niloya, 10 yıllık ekran yolculuğunda yeni bir başarı halkası daha ekledi.
İstanbul
Dijital dünyada da çocukların dünyasına neşe katmayı, onların hayal güçlerini beslemeyi ve gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan Niloya, YouTube kanalında 6 milyon aboneyi aşarak, çevrim içi platformlardaki başarısını taçlandırdı.
TRT Çocuk ekranlarında ve YouTube kanallarında yayınlanan içeriklerinin yanı sıra şehir şehir dolaşarak müzikallerle seyircilerle buluşan Niloya ve arkadaşları, yaklaşık 6 milyar görüntülenme ve 580 milyon saati aşan izlenme süresi ile Türkiye'nin en büyük çocuk içerik kanalları arasında yer alıyor.
Senaryolar, psikologlar ve pedagoglar eşliğinde hazırlanıyor
Senaryosu psikologlar ve pedagogların görüşleriyle hazırlanan çizgi kahraman Türkçe, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Arapça ve işaret dili olmak üzere 7 YouTube kanalı ile dünyanın farklı coğrafyalarından çocukları aynı içerikte buluşturuyor.
Aile değerlerini, tasarruflu olmayı, olaylara farklı bakış açıları kazanmayı, dayanışmayı ve yeni arkadaşlıklar kurmayı eğlenceli ve hafızalara kazınan şarkılar eşliğinde aktaran Niloya'nın ana YouTube kanalı verilerine göre, yüzde 76 ile akıllı televizyonlardan, yüzde 19 ile cep telefonundan ve yüzde 3 ile tabletlerden izleniyor.
Kanalın takipçi kitlesinin demografik yapısına bakıldığında abonelerin yüzde 47'si 25-34 yaş aralığında, yüzde 26'sı ise 35-44 yaş aralığında olduğu görülüyor.
Cinsiyet dağılımında ise abonelerin yüzde 55'i kadın, yüzde 45'i erkek izleyicilerden oluşuyor. En çok izleyen şehirler arasında İstanbul ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Konya ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü takip ediyor.
Animasyon sektörünün 2031 yılında 592,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor
Animasyon sektörü hem çocukları hem de yetişkinleri hedef kitlesi olarak benimseyen, teknolojik gelişmelerle paralel olarak dünya çapında en hızlı büyüyen sektörlerin başında geliyor.
Gelişen teknolojiyle birlikte animasyon ve oyun endüstrisi, küresel medya ve eğlence pazarında büyük bir hızla yükseliyor.
Son araştırmalara göre animasyon pazarının büyüklüğü 2023 yılında 408,08 milyar dolar olarak değerlendirilirken, bu pazarın 2031 yılına kadar 592,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Türk dizi sektörü, 2024'te ihraç ettiği 300'den fazla yapımla 500 milyon doların üzerinde gelir elde ederken, animasyon sektöründeki konumunu da yerli yapımlarla her geçen gün güçlendiriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.