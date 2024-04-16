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Kültür

Cezeri'nin icatları Rami Kütüphanesi'nde sergilenecek

Yaşadığı dönemin önemli mucit ve mühendislerinden sayılan, sibernetiğin ilk adımlarını attığı düşünülen Cezeri'nin, önemli icatları ve makineleri Rami Kütüphanesi'nde sergilenecek.

Ömer Mirza Şeker  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Cezeri'nin icatları Rami Kütüphanesi'nde sergilenecek

İstanbul

Sergi, 26 Nisan-26 Haziran 08.30-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Cezeri hakkında

Dünya'nın ilk makine mühendisi olarak görülen Cezeri, 12. ve 13. yüzyıllarda Diyarbakır, Cizre yöresinde yaşadı. Artuklu sarayında "reis el amal" (başmühendis) olarak 32 yıl görev yapan Cezeri, su saatleri, otomatlar, su kaldırma düzenekleri, fıskiyeler, şifreli anahtarlar ve daha pek çok mekanizmanın tasarımına imza attı.

Bilim tarihinde, sibernetik ve robot bilimi konusunda önemli çalışmalar yapan ilk bilim insanı kabul edilen Cezeri, aynı zamanda bu alanlarda farklı eserler de kaleme aldı.

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