Cezayir'de Amaziğ-Berberiler 2973 yılını kutluyor
Cezayir'de yaşayan Kuzey Afrika'nın en büyük ve köklü halklarından Amaziğ-Berberiler, yerel takvime göre 2973 yılını kutluyor.
Cezayir
Amaziğ-Berberiler, efsaneye göre Berberi Kral Şişnak'ın Mısır Firavunu 2'nci Ramses'in karşısında zafer kazandığı gün olan 12 Ocak'ı yılbaşı (Yennayer) olarak kabul ediyor.
12 Ocak'ın resmi tatil olduğu Cezayir'de Amaziğ-Berberiler, Yennayer kutlamaları kapsamında ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenledi.
Başkent Cezayir'in doğusundaki Bumerdas kentine bağlı Ammal beldesinde kurulan panayırda, Amaziğ-Berberilerin çağlar boyunca devam ettirdiği kültürel miraslarına vurgu yapan yiyecekler, kıyafetler ve el işi ürünler sergilendi.
Etkinlik kapsamında cadde boyunca kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte çocuklar, Cezayir ve Amaziğ-Berberi bayrakları taşıdı.
Kortejin önünde kadınların zaman zaman zılgıtlarla eşlik ettiği geleneksel kıyafetleriyle atlı gençler yer alırken, arkasında da geleneksel müzikler çalan yaşlılar ekibi yer aldı.
Yürüyüşün ardından, meydanda kurulan sahnede çocuklar çeşitli gösteriler gerçekleştirirken beldenin önde gelen bazı isimleri de günün mana ve ehemmiyetine ilişkin konuşmalar yaptı.
Fransız sömürgeciliği döneminde kutlamalar gizli yapılıyordu
Araştırmacı Ali Hamidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yennayer'in 2973 yıldan bu yana kutlandığına dikkati çekerek, Cezayirlilerin Amaziğ yılbaşını Fransız sömürgeciliği döneminde gizli bir şekilde kutlamaya çalıştığını belirtti.
Hamidi, Amaziğ-Berberi mitolojisine göre Kral Şişnak ile Mısır Firavunu 2’inci Ramses arasındaki mücadeleyi hatırlatarak, Amaziğ-Berberi halkının bu kültürel mirası geleceğe taşımaya devam edeceğini kaydetti.
Amaziğ-Berberi halkının bugüne özel adetleri olduğunu, "kuskus" gibi özgün yemekler hazırladığını anlatan Hamidi, Yennayer'in 3 gün boyunca kutlanmaya devam edeceğini aktardı.
Ammal Belde Belediyesi Başkanı Fatih Keyiş de Yennayer'in beldede her yıl büyük coşkuyla kutlandığını söyledi.
Belediye olarak bugün için özel hazırlıklar yapıldığını vurgulayan Keyiş, bu kapsamda kent meydanında kurulan panayır alanında Amaziğ-Berberi kültürüne özgü kıyafet ve el işi ürünlerin sergilendiğini dile getirdi.
Kuzey Afrika'nın en köklü halklarından Amaziğ-Berberiler
Amaziğler, Kuzey Afrika'da özellikle Fas, Cezayir, Tunus, Mısır ve Libya'nın bazı bölgelerinde yaşayan en eski halklardan biri olarak biliniyor.
Amaziğlerin, yılbaşı kutlamaları cumartesi gecesine kadar devam edecek.
Amaziğ-Berberiler, Cezayir'in 45 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor. Cezayir hükümeti, 2011'de Amaziğ-Berberi dilini resmi dil, 2018'de de Amaziğ yılbaşı dolayısıyla 12 Ocak'ı resmi tatil ilan etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.