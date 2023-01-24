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Kültür

Cecilia Krull, CSO Ada Ankara Ana Salon'da müzikseverlerle buluşacak

"La Casa De Papel" dizisinde seslendirdiği "My Life Is Going On" ile dünya çapında ilgi gören Cecilia Krull, CSO Ada Ankara Ana Salon'da konser verecek.

Hilal Uştuk   | 24.01.2023
Cecilia Krull, CSO Ada Ankara Ana Salon'da müzikseverlerle buluşacak

İstanbul

Yeni kuşak caz şarkıcıları arasında dikkati çeken sanatçı, 26 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak.

Müzisyen bir aileden gelen ve "Hard" isimli single'ını 2019'da yayınlayan Krull, kariyerine 7 yaşında Disney filmlerinin şarkılarını seslendirerek başladı.

Şarkıcı ve besteci Krull, caz dışında pop, groove ve soul gibi farklı müzik tarzlarında da şarkılar seslendiriyor.

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