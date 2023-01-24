Cecilia Krull, CSO Ada Ankara Ana Salon'da müzikseverlerle buluşacak
"La Casa De Papel" dizisinde seslendirdiği "My Life Is Going On" ile dünya çapında ilgi gören Cecilia Krull, CSO Ada Ankara Ana Salon'da konser verecek.
İstanbul
Yeni kuşak caz şarkıcıları arasında dikkati çeken sanatçı, 26 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak.
Müzisyen bir aileden gelen ve "Hard" isimli single'ını 2019'da yayınlayan Krull, kariyerine 7 yaşında Disney filmlerinin şarkılarını seslendirerek başladı.
Şarkıcı ve besteci Krull, caz dışında pop, groove ve soul gibi farklı müzik tarzlarında da şarkılar seslendiriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.