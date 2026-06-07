Galataport İstanbul tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Galataport Jazz Festivali, caz müziğinin yerli ve yabancı sanatçılarını Boğaz kıyısında dinleyicilerle buluşturmaya başladı.

Cazın yıldızları Galataport Jazz'da müzikseverlerle buluşuyor Galataport İstanbul tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Galataport Jazz Festivali, caz müziğinin yerli ve yabancı sanatçılarını Boğaz kıyısında dinleyicilerle buluşturmaya başladı.

Açık havada ve ücretsiz gerçekleştirilen festival, uluslararası sanatçılar ile Türkiye'den müzisyenleri aynı sahnede bir araya getiriyor.

Festivalin ilk gününde 1950'lerin swing ruhunu yeniden yorumlayan Kaan Arslan Co. grubu ve Türk müziğini uluslararası sahneye taşıyan Burhan Öçal ile The Trakya All Stars sahne aldı. Ayrıca Üç grubu ile Erik Truffaz bir araya getiren müzik projesi, dünyaca ünlü soul grubu Gabriels'in DJ performansı beğeniye sunuldu.

Festivalin ikinci gününde bugün soul ve cazı vokaliyle buluşturan Grammy ödüllü Avery Sunshine sahneye çıkacak, kapanış konserini ise İngiliz müzik grubu Morcheeba verecek.

Festival herkese açık ve ücretsiz

Galataport İstanbul Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin her yıl artan bir ilgiyle karşılaştığını belirterek, "Tüm misafirlerimizi aslında burada sanata maruz bırakmak ve onlara ilham vermek misyonlarımızdan bir tanesi. Bu doğrultuda Galataport Jazz'ı da büyük bir heyecanla ilk günden beri düzenliyoruz. Herkese açık ve ücretsiz. Ayrıca eşsiz boğaz silüetini doğal sahne fonu olarak kullanan bir festival." dedi.

Bali, çok farklı milletlerden ve yaş gruplarından misafirlerin festivalde ağırlandığına işaret ederek, "Gemi yolcuları buraya geliyor. Kruvaziyer limanı olduğu için gemi kamaralarından dahi festivale eşlik eden turist misafirlerimiz oluyor. Ben herkese mutlaka Galataport'a gelmelerini tavsiye ederim. Burada denizin kenarında binlerce insanın birlikte gerçekten unutulmaz bir deneyim yaşayacaklarına eminim." ifadelerini kullandı.

Festivalde bu yıl sanatçı seçkisini de genişlettiklerini ve farklı seçkiler sunmaya çalıştıklarını aktaran Bali, gelecek yıllarda da bunu artırarak sürdürmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Fotoğraf : Erhan Elaldı/AA

"Festivalde bütün heyecanlar bir araya gelmiş"

Dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı ve oyuncu Burhan Öçal ise festival atmosferine ilişkin, "Bu kadar güzellik beklemiyordum. Bütün heyecanlar bir araya gelmiş. Galataport Jazz'ın yaptığı programa baktığımda gerçekten çok ilginç ve umarım ileriki yıllarda çok daha sükseli, daha başarılı devamları olacak." diye konuştu.

Öçal, "The Trakya All Stars"ın üçüncü albümüne ilişkin de "Bu albümde iki ABD'li müzisyen dostumuz bize katıldı. Tabii onların da kendilerinin has tarzları ve soundları çok bariz bir şekilde yer aldı. Güzel bir çalışma oldu. Genel dinleyicinin kulağına yaklaşılabilir türden düzenlemeler, güzel parçalar var." değerlendirmesini yaptı.

Üçüncü yılında da cazın farklı türlerini bir araya getirecek Galataport Jazz, açık hava atmosferi, boğaz manzarası ve çok katmanlı müzik seçkisiyle İstanbul'un yaz sezonunun öne çıkan kültür sanat etkinlikleri arasında yer alıyor.

Etkinliğe ilişkin tüm detaylara Galataport İstanbul'un web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.