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Kültür

"Cazın prensesi" Aziza Mustafa Zadeh, Antalya'da sahne aldı

Antalya'da bu yıl yedincisi düzenlenen Antalya Akra Caz Festivali'nde "Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh sanatseverlerle buluştu.

Zehra Tekeci  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
"Cazın prensesi" Aziza Mustafa Zadeh, Antalya'da sahne aldı Fotoğraf: Zehra Tekeci/AA

Antalya

Akra Hotel tarafından düzenlenen, Türk Hava Yollarının ulaşım sponsoru olduğu festival kapsamındaki konser, Akra Hotel'in açık hava sahnesinde gerçekleştirildi.

Fusion ve caz türündeki eserleriyle dünya çapında tanınan, güçlü sesiyle dikkati çeken piyanist Aziza Mustafa Zadeh'e basta Ralf Cetto, vurmalılarda da Simon Zimbardo eşlik etti.

Zadeh, konser repertuarında kendi bestelerinin yanı sıra babası usta müzisyen Vagif Mustafa Zadeh'in çalışmalarına da yer verdi.

Konserin bir bölümünde Zadeh, oğlu Ramız Han'ı sahneye davet etti. Sevilen besteleri icra eden Ramız Han'ın performansı beğeni topladı.

Yarın caz dünyasının önde gelen isimlerinden piyanist ve besteci Kerem Görsev'in yeni albümü "Lost Ghost"un Türkiye prömiyeriyle devam edecek festival, 12 Haziran'da sona erecek.

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