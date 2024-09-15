Dolar
33.91
Euro
37.57
Altın
2,578.24
ETH/USDT
2,407.20
BTC/USDT
59,973.00
BIST 100
9,685.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
logo
Kültür

Çavuştepe Kalesi'nde çıkan metal buluntular mercek altına alındı

Van'da, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen çalışmalarda gün yüzüne çıkarılan metal buluntular, yabancı akademisyenlerin de katıldığı çalışmayla mercek altına alındı.

Mesut Varol  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Çavuştepe Kalesi'nde çıkan metal buluntular mercek altına alındı Fotoğraf: Mesut Varol - AA

Van

Gürpınar ilçesinde, Urartu Krallığı'nın en parlak döneminde yaptırılan Çavuştepe Kalesi'nde hem kazı ve restorasyon çalışmaları hem de yüzey araştırmaları devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında yürütülen çalışmalarda ortaya çıkarılan metal buluntuların analizine başlandı.

Çekya'daki Charles Üniversitesi Klasik Arkeoloji Enstitüsü'nden Dr. Marek Vercik ve Almanya Max Planck Enstitüsü'nden Doç. Dr. Ümit Güder, "Anadolu'da Metal Alaşımların Bilinmeyen Tarihi Projesi" kapsamında kalede araştırma yaptı.

Tarihi kaledeki kazılarda şimdiye kadar elde edilen bronz kemer, bilezik, pazıbent, yüzük gibi takı ile bıçak ve hançer parçalarını inceleyen akademisyenler, beraberinde getirdikleri son teknolojik analiz cihazıyla, metal buluntuların cinsi, üretim tarihi ve üretildiği atölyelerle ilgili bilgi topladı.

"Karbon analizleri yaparak tarihlerini ortaya koyacağız"

Çavuşoğlu, AA muhabirine, kazı dönemlerinde ele geçen metal buluntuların analizini yapmaya başladıklarını söyledi.

Analiz sonuçlarına göre metal buluntuların üretildiği atölyelerin yerlerini de tespit edebileceklerini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Atölyelerle ilgili 1980'de yürütülen arkeolojik kazılarda 6 eritme ocağından söz ediliyor. Bizler de yüzeyde elde ettiğimiz metal buluntuların analizlerini yapıp diğer eserlerle karşılaştırmasını yapacağız. Yurt dışından gelen akademisyenlerle yürüttüğümüz analiz çalışmalarıyla metal buluntuların kaynağını yani nerde üretildiğini belirleyeceğiz. Çalışmayla bu atölyelerin Urartu dönemi mi yoksa Urartu sonrasındaki döneme mi ait bu, tespit edilecek. Karbon analizleri yaparak tarihlerini ortaya koyacağız. Kısacası metalin içeriği, tarihi ve üretildiği atölyeyle ilgili bilgi ortaya çıkacak. Metal buluntuların analizlerinin bir kısmını alanda yaptık. İlk analizlerde metallerin Urartu dönemine ait olduğu fikri ortaya çıktı."

"Çalışmaların yeni boyut kazandıracağını düşünüyorum"

Doç. Dr. Ümit Güder ise bakır işlemeciliğinde geniş teknikler uygulayan ve büyük miktarda üretim gerçekleştiren Urartularda metal üretiminde kullanılan teknolojinin kaynağını araştırdıklarını ifade etti.

Kalede zengin bakır içerikli buluntuların elde edildiğini anlatan Güder, "Çalışmalarımızı daha önce bir atölyenin varlığından söz edilen Haldi Tapınağı'nda yoğunlaştırdık. Metallerin analizlerini yerinde yaparak ne tür buluntular olduğunu, ne tip üretimler gerçekleştirildiğini ve üretim tarihlerine ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Urartu bronzlarında sıklıkla rastlanan çinkonun kaynağını bulmak istediklerini belirten Güder, şöyle devam etti:

"Çinko ve bakır yan yana getirildiğinde pirinç elde ediliyor. Bunlara bronz eklendiğinde altına yakın renk elde ediliyor. Birçok Urartu metal analizinde çinkonun bilinçli bir şekilde elde edildiğine yönelik bulgular söz konusu. Dolayısıyla teknolojinin uygulanıp uygulanmadığını ve Urartu kökenli olup olmadığına yönelik bulgular elde etmeye çalışıyoruz. Proje kapsamındaki en önemli cihazımız yerinde ve hasarsız analiz yapabilen XRF analiz cihazıdır. Bu cihaz sayesinde buluntuların sınıflandırmasını alanda yapabildik."

Dr. Marek Vercik de "Urartu Krallığı'nın metal üretim teknolojisinde üst sıra olması beni şaşırttı. Yapacağımız çalışmaların yeni boyut kazandıracağını düşünüyorum. Urartuları bakır üretim teknolojilerine dayanarak söylemiyorum. Urartuların bölgesel olarak da metal ve farklı objelerin üretiminde ileri bir uygarlık olarak ortaya çıkarabilecek bilgiler elde edeceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da aralıklarla sağanak etkili oluyor
İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli için sağanak uyarısı
Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzeybatısında sağanak, Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Kamu Başdenetçisi Malkoç'un, Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'ndaki "Gazze" konuşması engellenmeye çalışıldı

Benzer haberler

Çavuştepe Kalesi'nde çıkan metal buluntular mercek altına alındı

Çavuştepe Kalesi'nde çıkan metal buluntular mercek altına alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 16 belediyeye 25 milyon 700 bin lira idari para cezası adımını attık

Kore Savaşı'nda yaralanarak 28 gün hastanede yatan gazi, iyileşince cepheye koşmuş

Mezrada yaşayan Hasret, bu yıl da okula yalnız başladı

Mezrada yaşayan Hasret, bu yıl da okula yalnız başladı
Van'da 800 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı

Van'da 800 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı
Öğretmen ve veliler el ele vererek sınıfları boyadı, temizlik yaptı

Öğretmen ve veliler el ele vererek sınıfları boyadı, temizlik yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet